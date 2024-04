video suggerito

Pochi biglietti venduti, ecco perché Jennifer Lopez ha dovuto cambiare nome al suo tour Jennifer Lopez è stata costretta a cambiare la natura del suo tour nordamericano This is Me…Now, trasformandolo in un viaggio attraverso le sue hit più famose. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Jennifer Lopez, foto di Getty Image

Dopo aver cancellato sette date del suo primo tour nordamericano in cinque anni a causa delle scarse vendite di biglietti, Jennifer Lopez è stata costretta a cambiare la natura dello show da "This Is Me… Now" a "This Is Me… Live | The Greatest Hits". L'annuncio arriva direttamente dal profilo Instagram di Live Nation, in un post in collaborazione con la cantante di Jenny From The Block: "Vieni a ballare tutta la notte al This Is Me…LIVE quest'estate". Un cambio di rotta che mette in una luce diversa anche il suo ultimo progetto discografico, This is me now, pubblicato lo scorso 16 febbraio e a cui è stata già aggiunta una deluxe con la collaborazione di alcuni dei più grandi artisti internazionali: dall'America Latina Anuel AA in Rebound, ma soprattutto un primo remix di Can't Get Enough con Latto. La canzone, l'originale, è la più ascoltata del disco con oltre 7,6 milioni di ascolti, numeri ancora lontani da raggiungere per la versione contenuta nella deluxe.

Sembra proprio che con il suo nuovo disco Jennifer Lopez non sia riuscita a intercettare la fanbase costruitasi negli anni: la cantante infatti, dopo le prime 11mila copie fisiche vendute nella prima settimana, ha faticato a trovare spazio nella classifica Billboard degli album più venduti. Anzi, con 14mila copie (fisiche e digitali) vendute nella terza settimana di febbraio, Jennifer Lopez è uscita per la seconda volta dalla top 10 dei progetti più venduti, classificandosi solo al 38° posto e scivolando via nelle settimane successive. A rendere ancora più ampio lo spettro della scelta di Lopez, anche la grande opera costruitasi attorno a This is Me Now: infatti il progetto musicale era solo uno degli elementi che l'autrice ha scelto per il suo 2024. Il progetto, autofinanziatosi con una somma che, secondo il portale Variety, si aggirerebbe attorno ai 18,4 milioni di euro, comprendeva anche l'organizzazione del tour e due film: "This Is Me…Now: A Love Story", ma soprattutto il documentario The Greatest Love Story Never Told.

La scelta da parte di Lopez era quella di raccontarsi in una nuova dimensione, soprattutto dopo le dinamiche di gossip che l'hanno interessata negli anni precedenti, con il ritorno di fiamma avuto con Ben Affleck, con cui si è sposata nel 2022 dopo 18 anni di distanza, dovuta dalla separazione, tra le due celebrità. Solo a marzo, Jennifer Lopez era stata costretta a cancellare alcune date del suo spettacolo a Cleveland e Nashville: adesso bisognerà attendere il 26 giugno per vederla di nuovo sul palco, in Florida. Infatti, sarà al Kia Center di Orlando il battesimo di un nuovo tour della cantante, con i biglietti che vanno dai 118 euro delle tribune laterali ai posti in pit che superano anche i 500 euro.