video suggerito

“Biglietti per il concerto di Taylor Swift a Milano venduti a 13 mila euro”: la denuncia del Codacons Il Codacons denuncia il secondary ticketing e i prezzi folli per i concerti di Taylor Swift allo stadio San Siro di Milano: “Biglietti anche a 13 mila euro”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Francesco Raiola

162 CONDIVISIONI condividi chiudi

Taylor Swift (ph Scott A Garfitt/Associated Press/LaPresse)

È la settimana degli e delle swifties, ovvero dei e delle fan di Taylor Swift che il 13 e 14 luglio si esibirà per due concerti attesissimi allo Stadio San Siro di Milano. Da settimane si parla dell'impatto economico che la cantautrice americana, che ha pubblicato "The tortured poets department" lo scorso 19 aprile, ha sull'economia delle città in cui si esibisce: sappiamo, per esempio, quanto siano aumentate le prenotazioni di alberghi e B&B a Milano, ma la Swiftonomics è materia a sé da anni, ormai. Ma come avviene spesso quando parliamo di concerti attesi – e quello di Swift lo è – uno dei principali problemi è quello dei biglietti: quelli che scompaiono secondi dopo la messa in vendita, ma soprattuto la rivendita a prezzi esorbitanti.

È quello che succede pure con i due concerti al San Siro, come denuncia il Codacons che in una nota denuncia come il secondary ticketing dei biglietti per vedere Taylor Swift abbia raggiunto cifre esagerate e che per questa ragione presenterà un esposto ad Antitrust e Procura della Repubblica di Milano: "Con l’avvicinarsi dei due concerti di Taylor Swift del 13 e 14 luglio allo stadio San Siro di Milano stanno comparendo sul web biglietti per accedere all’evento venduti a prezzi stratosferici che possono arrivare a superare i 13mila euro" di legge nel comunicato stampa diffuso dall'associazione, che pubblica anche alcuni esempi di rivendita a cifre esorbitanti.

Alcune proposte di vendita su eBay

Il concerto di Swift è sold out da tempo, ormai, l'unico modo per trovare biglietti è il resale ufficiale, ma purtroppo se ne trovano anche sui canali non ufficiali: "Mentre sui canali ufficiali le vendite sono già chiuse da tempo avendo i due concerti registrato il sold out, sui siti di secondary ticketing e sulle piattaforme di compravendita tra privati sono comparsi biglietti proposti al pubblico a prezzi esorbitanti – denuncia il Codacons – Ad esempio per la data del 14 luglio un sito vende oggi una coppia di biglietti (non acquistabili separatamente) alla modica cifra di 13.334 euro. Un’altra piattaforma, per il concerto del 13 luglio, arriva a chiedere 4.677 euro a singolo biglietto".

La denuncia è anche per eBay, con la vendita di cittadini privati: "Ma sono anche privati cittadini a mettere in vendita ticket a tariffe stellari: ad esempio sulla nota piattaforma Ebay si trovano oggi biglietti per le date del 13 o 14 luglio a cifre che raggiungono i 3.000 euro". Il presidente del Codacons ha detto: "Ancora una volta assistiamo ad una ignobile speculazione che sfrutta la forte domanda di biglietti per i concerti dell’artista americana per realizzare un illegittimo arricchimento. Per questo presenteremo domani un esposto ad Antitrust e Procura chiedendo non solo di indagare i responsabili per il possibile reato di aggiotaggio, ma anche di sequestrare e oscurare le pagine web dove vengono venduti biglietti a prezzi fuori mercato".