Incredibile Vasco Rossi, in due ore venduti 350 mila biglietti: quasi sold out il Live tour 2026

Vasco Rossi ha venduto 350 mila biglietti in due ore, così il tour 2026 è praticamente sold out. In cinque anni il tour di Vasco ha venduto 3 milioni di biglietti.

Vasco Rossi – ph Marilla Sicilia:Archivio Marilla Sicilia:Mondadori Portfolio via Getty Images

Ha fatto appena in tempo a chiudere il tour negli stadi 2025 che Vasco Rossi ha anche fatto tutto esaurito per il Vasco Live tour 2026, festeggiando al meglio l'uscita del remix "Va bene, Va bene così". Sono bastate appena due ore per vendere 350 mila biglietti e rendere praticamente sold out il tour del 2026 (restano pochi biglietti che saranno messi in vendita successivamente). Non che la notizia sia incredibile, conoscendo quanto i fan di Vasco attendano i suoi concerti che più volte abbiamo definito veri e propri riti laici. Oggi come oggi Vasco è l'artista italiano più atteso per quanto riguarda i live, l'unico capace di polverizzare oltre 300 mila biglietti in pochissime ore, nonostante il suo ormai never ending tour.

Sold out il Vasco Live tour 2026

Un legame, quello tra Vasco e i suoi fan che si ripropone puntuale ogni anno, ia quando si tratta di acquistare i biglietti sia quando si arriva ai giorni del concerto, come abbiamo visto anche quest'anno e vi abbiamo raccontato nel report del concerto che il cantante di Zocca ha tenuto allo stadio Maradona di Napoli. Vasco si esibirà il 5 e 6 Giugno 2026 al Parco Urbano G. Bassani di Ferrara, 12 e 13 giugno all'Arena di Olbia, il 18 e 19 giugno allo Stadio San Nicola di Bari, il 23 e 24 giugno allo Stadio Del Conero di Ancona e infine chiuderà questa nuova leg del suo tour il 28 e 29 giugno al Bluenergy Stadium di Udine.

Vasco, 3 milioni di biglietti venduti in 5 anni

A commentare questo risultato è Roberto De Luca, Presidente di Live Nation Italia e organizzatore del tour di Vasco che ha detto: "Sono dati folgoranti. – dice Roberto De Luca Presidente di Live Nation Italia – Nelle prime ore abbiamo polverizzato tutto. Siamo praticamente sold out, tranne un ristrettissimo numero di biglietti che, come sempre, verranno messi in vendita successivamente. VASCO LIVE in 5 anni è molto vicino al traguardo dei 3 milioni di biglietti venduti". E molti fan sono già con la mente al 2027 quando Vssco Rossi festeggerà i 50 anni di carriera – e un decennio dallo storico Modena Park – e la curiosità è nel sapere cosa stanno organizzando per celebrare al meglio.