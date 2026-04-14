SuperEnalotto oggi 14 aprile 2026, centrati due 5+1: vinti quasi 290mila euro

Oggi sono stati centrati comunque ben due 5+1 da 289.411,83 euro, una cifra considerevole. I numeri vincenti del concorso di questa sera erano 66 – 3 – 5 – 20 – 27 – 35.

Ancora niente da fare per il jackpot da 149,2 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso numero 60 del Superenalotto, ma oggi sono stati centrati comunque ben due 5+1 da 289.411,83 euro, una cifra considerevole. I numeri vincenti del concorso di questa sera erano 66 – 3 – 5 – 20 – 27 – 35. Nella stessa estrazione di oggi sono stati anche centrati otto 5 da 23.375,57 euro.

Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto

Le modalità di riscossione delle vincite al SuperEnalotto variano in base all’importo. Secondo quanto indicato da Sisal, i premi fino a 520 euro possono essere ritirati in qualsiasi punto vendita; per le giocate effettuate online l’importo viene accreditato direttamente sul conto di gioco.

Le vincite superiori a 520 euro e fino a 5.200 euro possono essere riscosse nel punto vendita in cui è stata convalidata la giocata oppure in un punto pagamento premi. Anche in questo caso, per le giocate online l’accredito avviene automaticamente sul conto di gioco.

Per importi compresi tra 5.200 e 52.000 euro il pagamento avviene tramite prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o negli Uffici Premi Sisal. Le vincite superiori a 52.000 euro, invece, possono essere incassate esclusivamente tramite bonifico prenotato presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.

In base al regolamento del gioco, il vincitore del 5+1 deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del SuperEnalotto, rivolgendosi a uno degli Uffici Premi Sisal. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, in via Ugo Bassi 6 a Milano e in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.