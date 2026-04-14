SuperEnalotto oggi 14 aprile 2026, centrati due 5+1: vinti quasi 290mila euro
Ancora niente da fare per il jackpot da 149,2 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso numero 60 del Superenalotto, ma oggi sono stati centrati comunque ben due 5+1 da 289.411,83 euro, una cifra considerevole. I numeri vincenti del concorso di questa sera erano 66 – 3 – 5 – 20 – 27 – 35. Nella stessa estrazione di oggi sono stati anche centrati otto 5 da 23.375,57 euro.
Come si riscuote la vincita al SuperEnalotto
Le modalità di riscossione delle vincite al SuperEnalotto variano in base all’importo. Secondo quanto indicato da Sisal, i premi fino a 520 euro possono essere ritirati in qualsiasi punto vendita; per le giocate effettuate online l’importo viene accreditato direttamente sul conto di gioco.
Le vincite superiori a 520 euro e fino a 5.200 euro possono essere riscosse nel punto vendita in cui è stata convalidata la giocata oppure in un punto pagamento premi. Anche in questo caso, per le giocate online l’accredito avviene automaticamente sul conto di gioco.
Per importi compresi tra 5.200 e 52.000 euro il pagamento avviene tramite prenotazione di bonifico nei Punti Pagamento Premi o negli Uffici Premi Sisal. Le vincite superiori a 52.000 euro, invece, possono essere incassate esclusivamente tramite bonifico prenotato presso gli Uffici Premi Sisal di Milano o Roma.
In base al regolamento del gioco, il vincitore del 5+1 deve presentare la ricevuta della giocata vincente entro 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale sul sito del SuperEnalotto, rivolgendosi a uno degli Uffici Premi Sisal. Gli sportelli sono aperti dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 13, in via Ugo Bassi 6 a Milano e in viale Sacco e Vanzetti 89 a Roma.