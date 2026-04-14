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Lotto e SuperEnalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi martedì 14 aprile 2026: numeri vincenti e quote

Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 14 aprile 2026: in diretta le estrazioni di questa sera su Fanpage.it a partire dalle ore 20. Al SuperEnalotto si gioca per un jackpot da 149,2 milioni di euro per la sestina vincente.
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A cura di Redazione
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Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 14 aprile 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di martedì 14 aprile 2026
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Lotto e SuperEnalotto

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi, martedì 14 aprile 2026: in aggiornamento su questa pagina tutti i numeri vincenti delle tre lotterie, la diretta parte dalle ore 20 su Fanpage.it. Continua la caccia al jackpot milionario, che questa sera vale 149,2 milioni di euro per la sestina fortunata del concorso n. 60. Seguono i numeri del Lotto in diretta su tutte le ruote, i numeri del 10eLotto serale con oro, doppio oro e extra e i simboli del Simbolotto. Su Fanpage.it disponibile l'archivio storico delle estrazioni del Lotto, Superenalotto e 10eLotto con i numeri ritardatari aggiornati. Si ricorda che si può giocare fino alle 19:30 del giorno dell'estrazione: si estrae ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato.

Estrazioni Lotto 14 aprile 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

  • BARI
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  • FIRENZE
  • GENOVA
  • MILANO
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  • NAZIONALE

I simboli del Simbolotto di oggi associati al Gioco del Lotto:

Superenalotto oggi, l'estrazione dei numeri vincenti di martedì 14 aprile 2026

La sestina vincente:

  • Numero Jolly:
  • Numero Superstar:

10eLotto serale con Extra nell'estrazione di martedì 14 aprile 2026

La combinazione del 10eLotto serale:

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Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto sabato 11 aprile 2026: numeri vincenti e quote
  • Numero oro:
  • Numeri doppio oro:
  • Numeri extra:

Vincite e quote Superenalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Le vincite del concorso del Superenalotto n. 60 con le quote Superstar di martedì 14 aprile 2026:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Quote Superstar: 

  • 5 Stella:
  • 4 Stella:
  • 3 Stella:
  • 2 Stella:
  • 1 Stella:
  • 0 Stella:

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