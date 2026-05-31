Stefano De Martino in “versione cattivo ragazzo” con i gioielli d’oro per i denti

Nelle ultime foto pubblicate su Instagram, Stefano De Martino ha mostrato un look più audace grazie a nuovo accessorio che ha catturato l’attenzione. Si tratta dei grillz, i gioielli dentali celebri per la cultura hip hop americana e oggi sempre più presenti anche nel mondo della moda.

Stefano de Martino con i grillz, foto di Raffaele Marone

Nuovo stile per Stefano De Martino. Nelle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram, il celebre conduttore televisivo ha attirato l'attenzione mostrando un sorriso "impreziosito" da grillz metallici, i caratteristici gioielli da applicare sui denti diventati uno degli accessori più iconici della cultura hip hop. Si tratta di una scelta stilistica che si allontana dall'immagine acqua e sapone con cui De Martino è stato spesso associato fin dai tempi di Amici di Maria de Filippi.

Stefano De Martino, foto di Raffaele Marone

Le foto di Stefano De Martino con i grillz

Negli scatti condivisi sui social, fatti dal fotografo Raffaele Marone, lo stile di Stefano De Martino richiama un mondo più contemporaneo e urban, inserendosi in una tendenza che va avanti da anni tra le star di tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Scegliendo un dettaglio capace di trasformare il sorriso e aggiungere un tocco audace al look generale, De Martino porta in scena un suo nuovo lato: le foto sono accompagnate infatti dalla scritta As bad as the kids, che sembrerebbe rimandare proprio al mondo della scena rapper e trapper internazionale.

Stefano De Martino con i grillz, foto di Raffaele Marone

L'ultima mania: l'ascesa dei grillz

Nati negli anni '70 e '80, i grillz sono diventati popolari soprattutto grazie agli artisti rap e hip hop, che li indossavano soprattutto ad Harlem come accessorio rappresentante la classe popolare, e si sono poi progressivamente trasformati da simbolo di appartenenza culturale a vero e proprio status symbol iconico. I grillz possono essere realizzati in oro, argento o altri metalli preziosi e sono ormai sempre più spesso visti come un'espressione di personalità unica. Non sorprende infatti che negli ultimi anni artisti e celebrità del calibro di Rihanna, Kanye West, Madonna, Dua Lipa e Kim Kardashian li abbiano indossati accompagnandoli a look e pose piuttosto audaci.