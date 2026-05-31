Stefano De Martino in “versione cattivo ragazzo” con i gioielli d’oro per i denti
Nuovo stile per Stefano De Martino. Nelle ultime foto condivise sul suo profilo Instagram, il celebre conduttore televisivo ha attirato l'attenzione mostrando un sorriso "impreziosito" da grillz metallici, i caratteristici gioielli da applicare sui denti diventati uno degli accessori più iconici della cultura hip hop. Si tratta di una scelta stilistica che si allontana dall'immagine acqua e sapone con cui De Martino è stato spesso associato fin dai tempi di Amici di Maria de Filippi.
Le foto di Stefano De Martino con i grillz
Negli scatti condivisi sui social, fatti dal fotografo Raffaele Marone, lo stile di Stefano De Martino richiama un mondo più contemporaneo e urban, inserendosi in una tendenza che va avanti da anni tra le star di tutto il mondo, specialmente negli Stati Uniti. Scegliendo un dettaglio capace di trasformare il sorriso e aggiungere un tocco audace al look generale, De Martino porta in scena un suo nuovo lato: le foto sono accompagnate infatti dalla scritta As bad as the kids, che sembrerebbe rimandare proprio al mondo della scena rapper e trapper internazionale.
L'ultima mania: l'ascesa dei grillz
Nati negli anni '70 e '80, i grillz sono diventati popolari soprattutto grazie agli artisti rap e hip hop, che li indossavano soprattutto ad Harlem come accessorio rappresentante la classe popolare, e si sono poi progressivamente trasformati da simbolo di appartenenza culturale a vero e proprio status symbol iconico. I grillz possono essere realizzati in oro, argento o altri metalli preziosi e sono ormai sempre più spesso visti come un'espressione di personalità unica. Non sorprende infatti che negli ultimi anni artisti e celebrità del calibro di Rihanna, Kanye West, Madonna, Dua Lipa e Kim Kardashian li abbiano indossati accompagnandoli a look e pose piuttosto audaci.