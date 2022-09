Madonna coi gioielli sui denti: copre il sorriso di diamanti con un tocco di blu Madonna è una fan dei gioielli sui denti. La sua nuova e preziosa griglia di diamanti ha anche un tocco di colore.

A cura di Giusy Dente

La moda delle griglie per i denti ha conquistato diverse celebrità. Kim Kardashian ne è una grande fan: l'ultima acquistata, in opale e diamanti, le è costata circa 17mila euro. Ultimo, in ordine di tempo, anche Damiano David: il frontman dei Maneskin ha impreziosito il suo sorriso aggiungendo due denti in oro 18 kt. E non solo: li ha anche personalizzati con la scritta Mammamia, il titolo di uno degli ultimi successi della band. Ma la star che forse più di tutte ama questo originale accessorio è Madonna.

Perché Madonna ama le griglie-gioiello

Madonna si è fatta un originale regalo di compleanno. Poco prima del grandioso party organizzato in Italia per spegnere le 64 candeline, ha mostrato la sua nuova griglia per i denti. Ha sfoggiato i preziosi gioielli in occasione di un'intervista al Tonight Show With Jimmy Fallon. Al conduttore ha spiegato di aver acquistato quella "griglia di compleanno" per un motivo ben preciso. Innanzitutto ha ammesso di ricevere sempre molte critiche, per via dei cristalli sui denti: "La gente ha un problema con le mie griglie e non so perché. A me piace l'effetto dei gioielli in bocca". Poi ha ammesso che per lei si tratta di un modo per vivere meglio un difetto estetico: "Ho dei denti davvero brutti".

Madonna coi diamanti sui denti

Madonna ha sostituito la precedente griglia con un'altra e l'ha mostrata sui social a fan e follower, indossando una camicia blu a quadri e sfoggiando la nuova acconciatura pink: ha infatti tinto i capelli di rosa. Ulteriore novità del suo look: le sopracciglia schiarite, quasi bianche. La creazione appartiene ad Alligator Jesus, brand fondato nel 2004 dall'artista David Tamargo, specializzato proprio nella realizzazione di piccoli gioielli su misura e personalizzati. Ha lavorato con tante star come si legge sul sui sito ufficiale tra cui Zendaya, Beyoncé, Kanye West, Kourtney Kardashian e tanti altri ancora. Madonna si è rivolta a lui per una griglia diversa dalle altre, colorata. Tra i diamanti bianchi, infatti, spicca una pietra blu posizionata sul dente centrale. La popstar non si stanca mai di stupire!