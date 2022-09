Damiano dei Maneskin coi grillz personalizzati: cosa c’è scritto sui denti d’oro Damiano David dei Maneskin ha aggiunto un nuovo dettaglio prezioso alla sua immagine. Ogni volta che sorride mette in mostra due scintillanti denti d’oro ma in pochi sanno che nascondono un messaggio personalizzato.

A cura di Valeria Paglionico

Damiano David dei Maneskin è ormai un vero e proprio divo internazionale: insieme alla sua rockband ha girato il mondo intero, arrivando a esibirsi in Giappone e sui più ambiti palcoscenici italiani. Il dettaglio che ha contribuito a trasformarlo in una delle star più acclamate al mondo? Al di là del fascino innato che lo contraddistingue fin dagli esordi, ha reso il suo stile provocante e glamour un "marchio di fabbrica". Di recente ha reso ancora più unica la sua immagine, aggiungendo un dettaglio prezioso e originale al sorriso. Di cosa si tratta? Di due denti d'oro personalizzati.

Chi ha realizzato i denti d'oro di Damiano

Qualche giorno fa i Maneskin sono volati a Madrid per un concerto molto atteso e come al solito sul palco sono riusciti a distinguersi grazie al loro stile glamour e genderless. Se da un lato Victoria ha liberato i suoi capezzoli sostenendo con orgoglio il movimento Free the nipple, Damiano è apparso leggermente trasformato con un nuovo accessorio "da sorriso": un paio di audaci denti d'oro che hanno impreziosito il suo look dall'animo gipsy. Solo di recente ha rivelato chi li ha realizzati per lui: si chiama Dr. Grillz ed è uno studio dentistico di Roma specializzato nella realizzazione di grillz, ovvero i gioielli realizzati per l'apparato dentale.

I denti d’oro personalizzati di Damiano

Damiano David con i grillz gold

Damiano David sembra ormai non poter più fare a meno dei suoi nuovi grillz, visto che da diversi giorni sfoggia degli scintillanti canini d'oro firmati proprio dallo studio romano. I due elementi sono in oro giallo 18 kt e sono stati personalizzati con alcune incisioni ispirate al successo del cantante. Come mostrato nelle immagini del modello originale condivise sui social, sui denti sono state disegnate due croci con all'interno la scritta Mammamia, la hit post-sanremese dei Maneskin. Si tratta di un brano a cui Damiano sembra essere particolarmente legato, visto che si è anche fatto tatuare il titolo sul pube. Quale sarà il prossimo colpo di testa del cantante?