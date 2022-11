Damiano dei Maneskin col passamontagna: in viaggio è irriconoscibile col viso coperto Damiano David, il frontman dei Maneskin, è riuscito ancora una volta a sorprendere i fan col suo look. Per viaggiare da un capo all’altro del Nord America ha indossato il passamontagna, apparendo irriconoscibile col viso coperto.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin si stanno godendo il successo internazionale: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che stanno girando il mondo con la loro musica, raggiungendo il sold-out praticamente in ogni tappa del tour. Nelle ultime settimane hanno fatto il giro del Nord America, arrivando a calcare alcuni dei palcoscenici più ambiti della storia, dove hanno spopolato tra outfit coordinati di velluto e completi gessati dall'animo rock. Nelle ultime ore a sorprendere ancora una volta il pubblico col suo stile è stato Damiano David, il frontman della band, apparso letteralmente irriconoscibile.

Il look casual di Damiano David

Siamo sempre stati abituati a vedere Damiano sul palco con dei look sensuali, audaci e genderless ma nella vita quotidiana lascia spazio alla "normalità". Per viaggiare in jet privato da un capo all'altro dell'America, ad esempio, ha puntato sulla semplicità del total black. Niente cristalli, borchie e trasparenze, il cantante ha abbinato un paio di pantaloni leggermente over a un bomber di pelle lucida in tinta, completando il tutto con delle sneakers bianche. Naturalmente non ha rinunciato a un tocco originale e ha usato un copricapo tutt'altro che tradizionale.

Damiano segue il trend del passamontagna

L'accessorio originale e trendy sfoggiato da Damiano in viaggio? Un passamontagna total black che gli ha coperto sia la testa che il viso, lasciando solo gli occhi in vista. Si tratta uno dei capi più fashion degli ultimi anni che molte star hanno già indossato in passato e che ora ha conquistato anche il cantante dei Maneskin. Visto il successo planetario raggiunto con la band, ora va alla ricerca dell'anonimato? L'unica cosa certa è che il copricapo lo ha reso praticamente irriconoscibile, tanto che, se non fosse stato per il fatto che lui stesso ha condiviso le foto sui social, sarebbe stato impossibile capire chi si nascondeva dietro l'accessorio dark.