Victoria De Angelis col body di velluto: i Maneskin tornano sul palco coi look total velvet Victoria De Angelis ha seguito il trend più gettonato dell’autunno, quello dei capi di velluto. Durante il concerto a San Francisco anche gli altri Maneskin hanno sfoggiato dei look total velvet, apparendo glamour e sofisticati in coordinato.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento magico della loro vita: da quando hanno vinto Sanremo e l'Eurovision nel 2021 non hanno più smesso di scalare le classifiche internazionali, tanto che ogni loro nuova hit si trasforma in un tormentone. Si sono esibiti praticamente in ogni parte del mondo e, nonostante il loro tour sia cominciato mesi fa, ancora oggi ogni performance si trasforma in un "bagno di folla". Nelle ultime ore sono volati a San Francisco per un nuovo live e non hanno rinunciato allo stile glamour che da sempre li caratterizza: con l'arrivo del freddo hanno seguito il trend dei look di velluto, anche se la più trendy è stata in assoluto Victoria De Angelis.

Victoria De Angelis col body cut-out

L'avevamo lasciata con la giacca con la pelliccia in pieno stile anni 2000 durante un'uscita con gli amici, oggi ritroviamo Victoria De Angelis sul palco di San Francisco. Poco prima dell'esibizione con i Maneskin si è scattata un selfie in camerino, dando una piccola anticipazione del look della serata. La bassista ha seguito il trend degli outfit total velvet ma lo ha declinato in modo iper sensuale. Ha infatti sfoggiato un body di velluto color senape, un modello scollatissimo, con le spalline sottili e un taglio cut-out al centro del busto decorato con un ciondolo di cristalli. Niente minigonna o shorts, ha preferito dei semplici collant coprenti portati sotto il body e li ha abbinati a dei maxi stivali.

Victoria De Angelis in Gucci

I look di velluto dei Maneskin

Come da tradizione, i Maneskin hanno seguito il suo esempio, vestendosi in coordinato con dei look di velluto. Top monospalla di seta e pantaloni a zampa effetto velvet per Damiano, stesso outfit per il batterista Ethan (che però ha lasciato il petto scoperto), mentre Thomas si è rivelato il più originale. Ha abbinato un completo giacca e pantaloni a un maxi cappello a falda larga che ricorda molto i modelli principeschi tipicamente britannici. Chi ha firmato tutti i look della band? Naturalmente la Maison Gucci, che ormai segue la band in ogni parte del mondo.