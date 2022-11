Victoria De Angelis e il ritorno dello stile anni 2000: il nuovo must è il cappotto con la pelliccia Ricordate i cappottini con collo e maniche di pelliccia che hanno spopolato all’inizio degli anni 2000? A quanto pare sono tornati e a dimostrarlo è stata Victoria De Angelis col suo nuovo look super trendy,

A cura di Valeria Paglionico

Ricordate i cappottini con collo e maniche di pelliccia che hanno spopolato all'inizio degli anni 2000? A quanto pare sono tornati e a dimostrarlo è stata Victoria De Angelis, la bassista dei Maneskin. Siamo sempre stati abituati a vederla in versione rock e bondage sui palcoscenici più ambiti al mondo ma, quando ritorna a casa o in camerino, ricomincia a indossare i suoi abiti "quotidiani". Naturalmente non rinuncia alla sensualità che da sempre la contraddistingue e non sorprende che sui social conceda spesso ai fan degli scatti in topless. Di recente ha documentato una serata con gli amici di sempre ma ad attirale le attenzioni del pubblico è stato il suo cappotto, un capo che sembra riportarci indietro nel tempo.

Il look anni 2000 di Victoria De Angelis

Fino a qualche anno fa Victoria De Angelis non avrebbe mai immaginato di diventare un'icona di stile ma, a quanto pare, ce l'ha fatta, riuscendo ad andare ben oltre le sue aspettative. Dopo aver "dettato legge" con i copricapezzoli a forma di stella e di cuore, ora ha sfoderato il cappotto che si preannuncia il must dell'inverno 2023. I nostalgici di sicuro lo ricorderanno: si tratta della giacca imbottita con maniche e bavero di pelliccia, un modello che ha spopolato nei primi anni 2000 e che ora è tornato in voga. La bassista ne ha uno di vernice nera con il pelo a contrasto color tabacco, lo abbina a pantaloni a vita bassa e a top trasparenti, catapultandoci indietro nel tempo con degli outfit dall'animo vintage. In quanti prenderanno ispirazione dal suo stile.

Il look anni 2000 di Victoria dei Maneskin

Il ritorno del cappotto con pelliccia su polsini e bavero

Christina Aguilera, J.Lo, i protagonisti di Dawson's Creek: queste sono solo alcune delle celebrities che nei primi anni 2000 hanno reso iconico il cappotto con la pelliccia su maniche e collo. All'epoca il modello must era quello in denim ed era praticamente impossibile non trovarlo nei negozi alla moda. Ora la tendenza è stata rivisitata in modo innovativo e contemporaneo: la pelliccia è stata abbinata non solo al jeans ma anche al vinile, alla pelle e ai tessuti sintetici e impermeabili. Che si tratti di una giacca biker, di un trench o di un coat dress, non importa, l'unica cosa che conta è che ci sia la pelliccia su polsini e bavero, così da tenersi al caldo con stile anche nelle serate più gelide dell'anno.