Victoria De Angelis in topless: dopo il concerto si rilassa in slip di pizzo e camicia over Victoria De Angelis si sta godendo il successo del nuovo singolo dei Maneskin appena lanciato, The Loneliest. A poche ore dal mega concerto di Londra si è rilassata in topless, scattandosi un selfie in versione provocante.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin hanno raggiunto l'ennesimo traguardo della loro carriera: dopo aver girato il mondo intero in tour, hanno lanciato una nuova hit. Si intitola The Loneliest ed è una ballata dall'animo dark che si adegua alla perfezione al mood malinconico dell'autunno. Per celebrare l'uscita del singolo la band è volata a Londra ed è proprio lì che ha tenuto un concerto esclusivo (con tanto di outfit coordinati dai dettagli viola scintillanti). Archiviato il live in Gran Bretagna, i quattro ragazzi romani sono già partiti per una nuova tappa a Parigi, in Francia. La bassista Victoria De Angelis ha però approfittato di qualche ora di pausa per rilassarsi e non ha potuto fare a meno di documentare tutto sui social.

Il selfie in topless di Victoria dei Maneskin

Poche ore dopo il mega concerto di Londra i Maneskin sono partiti alla volta di Parigi. Victoria De Angelis ha però deciso di rilassarsi in albergo prima del nuovo live: quale migliore occasione di questa per provocare i fan con l'ennesimo scatto in topless? La bassista, che ormai da tempo ha dimostrato di non avere alcun problema con la nudità, si è scattata un selfie allo specchio con indosso solo una camicia oversize verde militare e degli slip di pizzo bianco. Niente reggiseno, capelli spettinati, trucco sfatto e sguardo serio rivolto dritto in camera: Victoria ha dimostrato per l'ennesima volta di essere una rocker nata.

Victoria De Angelis "cambia stile"

È ormai risaputo che Victoria ha la passione per i copricapezzoli, l'accessorio sensuale e rock che le permette di evitare la censura ogni volta che sale sul palco o che posa sui social. Se fino ad ora aveva sfoggiato quasi sempre il modello a forma di stella, nelle ultime ore ha cambiato registro passando ai cuori. Sotto il blazer viola indossato durante il concerto londinese con la band ha aggiunto degli inediti copricapezzoli di pelle firmati Gucci a forma di cuore e non ha esitato a mostrarli integralmente una volta arrivata nel backstage. Si tratta di una svolta di stile "romantica" per la bassista dei Maneskin?

