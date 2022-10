I Maneskin cantano il nuovo singolo The Loneliest: lo show a Londra è coi look coordinati I Maneskin hanno cantato per la prima volta il nuovo singolo nel corso di un concerto a Londra. Hanno presentato The Loneliest con look coordinati nero-viola.

A cura di Giusy Dente

X-Factor, Sanremo, l'Eurovision, concerti in tutta Europa e poi la conquista dell'America: i Maneskin sono la band del momento e i suoi giovanissimi componenti sono i protagonisti di un successo che ha dell'incredibile. Partiti dalle strade di Roma, dove erano soliti esibirsi per fare gavetta e per farsi conoscere, i quattro sono oggi nel pieno del loro successo mondiale, un'ascesa inarrestabile fatta di hit da record e show sold out ovunque. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono tornati a Londra per un concerto particolarmente speciale: davanti al loro pubblico, infatti, si sono esibiti per la prima volta nel loro nuovo attesissimo singolo, che arriva a distanza di cinque mesi dal precedente Supermodel.

I Maneskin lanciano The Loneliest

Il 7 ottobre è la data che i fan dei Maneskin attendevano con impazienza: quella dell'uscita del nuovo singolo, che si intitola The Loneliest. Il brano è stato preceduto come sempre da una serie di foto condivise sui social, che hanno generato molte aspettative e molta curiosità. Gli scatti di lancio, infatti, mostravano la band con dei look un po' diversi dai soliti: niente lustrini e paillettes, niente provocazioni o dettagli audaci. Completi classici per tutti e quattro, in giacca e cravatta, ma diversificata per ciascuno: a righe per Damiano, nera per Ethan, blu cobalto per Victoria, a stampa Paisley per Thomas. In attesa di ammirare il video integrale del brano, la band ha fatto ai fan una sorpresa: hanno cantato il singolo per la prima volta nel corso di un concerto a Londra.

Look coordinati al concerto londinese

Durante lo show londinese del 6 ottobre (un concerto gratuito), i Maneskin hanno cantato per la prima volta dal vivo la versione integrale di The Loneliest. Il brano si preannuncia una hit, ancora una volta per la band, che ha messo a segno successo dietro l'altro fino a questo momento. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno scelto un palco prestigioso: quello dell’Underworld, storico club di Camden simbolo della scena alternativa british. Negli anni ha ospitato band del calibro di Radiohead e Placebo.

Si sono esibiti come spesso fanno con dei look coordinati, i preferiti dei loro fan in giro per il mondo. Hanno abbinato gli outfit anche al concerto che ha segnato il debutto in Brasile, tutti all'insegna di capi in pelle. Altro look coordinato ben riuscito, quello in black and white sfoggiato al Circo Massimo di Roma. Come sempre c'è Gucci dietro le scelte di stile della band: è la Maison che cura i loro look di scena ormai da diverso tempo.

Per il concerto di Londra hanno puntato sull'abbinamento dark nero-viola. Camicia a maniche lunghe con scollo a V e pantaloni tono su tono per Ethan, come sempre coi lunghi capelli sciolti sulle spalle. Giacca doppiopetto per Victoria, portata coi soli copricapezzoli come è solita fare: gesto che le è valso anche la censura durante gli Mtv Vma. Body in pizzo trasparente abbinato a giacca con revers a contrasto per Thomas, mentre Damiano ha scelto un audace top a effetto laminato, con tatuaggi ben in mostra.