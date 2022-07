I Maneskin travolgono il Circo Massimo: look coordinati in bianco e nero con ricami scintillanti Il concerto dei Maneskin al Circo Massimo è stato un successo: la band si è imposta con musica travolgente e look unici. Hanno scelto outfit coordinati in bianco e nero, curatissimi in ogni dettaglio.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Gucci

I fan dei Maneskin e la band stessa hanno vissuto giorno di panico: l'ombra del Covid si è abbattuta sull'attesissimo concerto di Circo Massimo a Roma, in programma per il 9 luglio. Epidemiologi e virologi avevano chiesto l'annullamento dell'evento, preoccupati per la risalita della curva dei contagi, ma non c'è stato il temuto rinvio. La band si è esibita nella Capitale davanti a 70 mila persone. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno regalato ai fan uno spettacolo intenso e pieno di energia. Tra i presenti, anche Angelina Jolie e la figlia Shiloh, che si sono scatenate al ritmo della musica del gruppo. I quattro sono saliti sul palco vestiti in bianco e nero, coordinati come sono spesso soliti fare.

I Maneskin travolgono Circo Massimo

Il concerto al Circo Massimo, organizzato nell'ambito del Rock in Roma, era importantissimo per i Maneskin: ha segnato il ritorno a casa della band, ormai lanciatissima ben oltre i confini nazionali. I quattro hanno conquistato un'enorme fama anche oltreoceano, raggiunta dopo anni di gavetta instancabile. Hanno cominciato suonano nelle piazze e per le strade della Capitale, poi X-Factor, Sanremo e l'Eurovision. Da lì, sono arrivati negli States: si sono esibiti al Coachella e hanno aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas. In tutte queste occasioni, i Maneskin si sono sempre fatti notare per la loro carica, la loro energia, la loro musica travolgente. Ma sin dall'inizio, non sono mai passati inosservati i loro look audaci.

Maneskin in Gucci

Gucci firma i look della band

Gucci è la Maison che da tempo cura i look dei Maneskin: la band riconosce nella direzione di Alessandro Michele quei valori che cerca di trasmettere anche con la musica, dunque libertà e unicità innanzitutto, ma anche voglia di superare stereotipi e barriere, per un'espressione autentica di sé. Il gruppo spesso opta per outfit coordinati e soprattutto no gender: Damiano in questi anni è salito sul palco con la gonna, coi tacchi, in reggicalze e body. Ha sempre dato la sua preferenza a capi che lo facessero sentire bello e a proprio agio, a prescindere dalle etichette di genere, senza assecondare modelli imposti.

Maneskin in Gucci

E lo stesso hanno fatto gli altri, con uno spirito anticonformista e audace. Per il concerto a Circo Massimo, i Maneskin hanno scelto il black and white. Hanno optato per il bianco e il nero nei loro look, anche in questo caso firmati Gucci. Canotta trasparente con piccoli pois per Damiano, che ha aggiunto giacca e pantaloni scuri con decorazioni floreali scintillanti e anche un mantello. Ricami anche per Victoria e Thomas, rispettivamente con pantaloni a zampa neri e bianchi.

Maneskin in Gucci

Stessa camicia chiara per i due, che la bassista ha portato sbottonata aggiungendo un reggiseno in vista. Bianco e nero anche per Ethan, con i lunghi capelli neri rigorosamente liscissimi e sciolti sulle spalle come sempre. La band ha dimostrato di saper dominare la scena e di saper catalizzare l'attenzione del pubblico, conquistando con musica rock e look unici.