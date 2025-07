Tony Effe rimane in mutande (e diamanti) al Circo Massimo: i look per il concerto di Roma

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Tony Effe sta vivendo un momento d'oro della sua vita: oltre ad aspettare la sua prima figlia da Giulia De Lellis, riesce anche a trasformare ogni sua hit in un tormentone. Lo scorso 6 luglio ha dato il via al suo summer tour e lo ha fatto da Roma, la sua città natale, per la precisione dal Circo Massimo. Sul palco si è esibito sulle note delle sue canzoni più famose e lo ha fatto in compagnia di alcuni ospiti speciali, dagli ex colleghi della Dark Polo Gang a Gaia, fino ad arrivare a Rose Villain. Cosa ha indossato per l'occasione? Tra pantaloni oversize e collane di diamanti, ha avuto un piccolo "incidente di stile" ed è rimasto in mutande.

I look di Tony Effe per il concerto a Roma

Non è una novità che Tony Effe ami la moda di lusso ma è stato al concerto al Circo Massimo, quello che ha aperto il suo summer tour, che è riuscito a dare il meglio di lui.

Il primo look di Tony Effe

Ha aperto lo show a petto nudo con i tatuaggi in vista, indossando solo un paio di jeans oversize a effetto pelle (portati con i boxer in mostra), poi ha optato per un paio di bermuda maxi in beige abbinati a una canotta nera e ampia e a un paio di scarponcini Timberland.

Il secondo look di Tony Effe

Non sono mancati gli occhiali da sole e i gioielli scintillanti e preziosi. Al polso ha indossato un Rolex in oro giallo, mentre alle dita spiccavano gli anelli "Sosa" tempestati di diamanti, la vera chicca? La collana a catena di diamanti, decorata con dei teschi e con la scritta "Roma o morte".

La collana Roma o morte

L'incidente di stile di Tony Effe al Circo Massimo

L'unico piccolo "inconveniente" dei look da palcoscenico di Tony Effe? I pantaloni erano decisamente oversize, tanto che, mentre si esibiva sulle note di Sportwear insieme alla Dark Polo Gang, è letteralmente rimasto in mutante. I jeans gli sono caduti e hanno rivelato integralmente i boxer a stampa bandana che indossava sotto.

Tony Effe rimane in mutande

Il rapper ha poi provato a "limitare i danni" tirando su i pantaloni nel corso del live ma tanto è bastato per rendere la scena virale. Certo, considerando il fatto che per tutta la serata ha tenuto l'intimo in vista, probabilmente si aspettava questo incidente di stile, ma è chiaro che ha rischiato di rovinare uno dei concerti più importanti della sua vita. Si sarà trattato di un caso o di un dettaglio "cercato"?