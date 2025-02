video suggerito

Perché Tony Effe ha sfoggiato i denti metallici alla Milano Fashion Week Tony Effe è uno dei grandi protagonisti della Milano Fashion Week dedicata alla stagione A/I 2025-26. Per quale motivo alla sfilata di Diesel ha sfoggiato un sorriso "metallico"?

A cura di Valeria Paglionico

A poche settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2025, a cui ha partecipato col brano Damme ‘na mano, Tony Effe è tornato a far parlare di sé ma questa volta le collane "vietate" non c'entrano nulla. Da sempre indiscussa icona di stile, non poteva mancare alla Milano Fashion Week. Ha preso parte alle sfilate fin dal primo giorno dell'evento, distinguendosi per l'originalità dei suoi look, arricchiti sempre da dettagli super preziosi (visto che è ormai libero dai regolamenti Rai). Dopo la catena maxi che aveva indossato allo show di Gucci, ieri da Diesel ha sorpreso tutti con un "sorriso metallico": per quale motivo aveva i denti ricoperti di platino?

Il look total denim di Tony Effe alla MFW

Ieri pomeriggio il front-row dello show di Diesel è stato invaso dalle star, da Miriam Leone ad Aurora Ramazzotti, anche se a distinguersi per originalità è stato Tony Effe. A vestirlo è stata la Maison, che ha pensato per lui a un look total denim dall'animo street. Il rapper ha infatti sfoggiato giacca sportiva e pantaloni oversize, entrambi di jeans con degli strappi sfilacciati all-over, completando il tutto con una canotta grigia e un paio di sneakers nere e bianche. Non poteva mancare, infine, la collana a catena di Tiffany&Co. Il dettaglio più sorprendente? Nel momento in cui ha sorriso ai fotografi, Tony ha sfoggiato una dentatura metallica.

Tony Effe in Diesel

Tony Effe col grillz di platino alle sfilate di Milano

Per quale motivo Tony Effe aveva un sorriso metallico alla sfilata di Diesel? Ha indossato un grillz, ovvero una protesi rimovibile fissata sulla dentatura. Accessorio particolarmente in voga tra gli artisti della scena rap, ha l'obiettivo di impreziosire ancora di più un look, trasformando letteralmente i denti in un gioiello.

Tony Effe col grillz

Si tratta di un simbolo di un preciso status symbol, un riferimento al mondo di lusso che si rappresenta (e di cui si fa parte). Il grillz di Tony è interamente in platino ed è stato realizzato su misura per lui da A Jewellers, brand specializzato in preziosi scintillanti e personalizzati. Al momento, però, non se ne conosce il valore, il marchio sui social ha condiviso semplicemente un primo piano della protesi senza fare riferimento al prezzo.

Il grillz di A Jewellers