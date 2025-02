Aurora Ramazzotti alla Milano Fashion Week: dopo le sfilate esce in pigiama e ciabatte

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è uno degli eventi più attesi dell'anno nel mondo della moda e anche questa volta non sta deludendo le aspettative degli appassionati del settore. Sono moltissime le Maison che stanno presentando le collezioni per l'Autunno/Inverno 2025-26 e in ogni occasione i front-row vengono letteralmente invasi dalle star, dalle celebrities hollywoodiane come Sharon Stone alle "reduci" da Sanremo come Rose Villan e Bianca Balti. Ieri Aurora Ramazzotti ha voluto partecipare allo show di Diesel: se davanti ai riflettori era apparsa super glamour in un tubino di jeans, in serata ha pensato bene di uscire in pigiama e ciabatte.

Il look total denim di Aurora Ramazzotti alle sfilate

Aurora Ramazzotti ha fatto dell'ironia il suo punto di forza e ogni giorno sui social non perde occasione per documentare in modo divertente ogni aspetto della quotidianità. Non ha fatto "sconti" neppure alla Milano Fashion Week, anzi, ha approfittato del suo post-sfilata per mostrare a tutti il "lato oscuro" degli ambitissimi show. Nel pomeriggio era apparsa nel front-row di Diesel con un tubino in total denim super glamour, per la precisione un modello con le spalline sottili e la lingerie "disegnata" all'altezza dell'inguine e del seno. Una volta tornata a casa, però, le cose sono cambiate drasticamente e, forse complice una sessione di gioco col figlio Cesare, ha lasciato spazio alla comodità.

Aurora Ramazzotti alla sfilata di Diesel

L'ironia di Aurora Ramazzotti alla MFW

In una Stories postata su Instagram Aurora Ramazzotti ha fatto un primo piano sul suo "look da sera" con tanto di didascalia "Milano Fashion Week". Niente abiti fascianti, tacchi a spillo o accessori scintillanti, per uscire dopo la sfilata pomeridiana ha indossato il pigiama.

Bianca Balti da Sanremo alla Milano Fashion Week: illumina le sfilate con un abito nude con motivi floreali

Aurora Ramazzotti in pigiama

Ha abbinato i pantaloni rosa a cuori a dei calzini in tinta (ma leggermente più rosa e con i cuori più grossi), completando il tutto con le mules di Ugg, il modello a ciabatta in camoscio cammello con l'interno di pelliccia. Non è mancato il soprabito per proteggersi dal freddo: un cardigan con le frange sugli orli in black&white (che sembra essere una giacca da camera). Insomma, Aurora potrà pure amare il lato glamour delle sfilate ma sui social ci tiene a sottolineare che quel mondo patinato è ben lontano dalla vita "reale".

Le mules di Ugg