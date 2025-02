video suggerito

Rose Villain da Sanremo alle sfilate: il look da oltre 5mila euro per la Fashion Week Rose Villain era tra gli ospiti alla sfilata per i cento anni di Fendi. La cantante, che ha sfoggiato creazioni del brand anche sul palco di Sanremo, ha indossato un look griffato con trench e stivali al ginocchio. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Arianna Colzi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rose Villain

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Sfilate Autunno/Inverno 2025-2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rose Villain era tra le star in prima fila alla sfilata per i cento anni di Fendi, seduta accanto a Bianca Balti e a Miriam Leone. La cantante, che ha scelto la Maison italiana per tutte le serate del Festival di Sanremo, non poteva mancare alla celebrazione dell'heritage del brand. Silvia Venturini Fendi, infatti, ha disegnato una collezione che fosse un ponte tra passato e presente, un omaggio all'archivio e al patrimonio che la famiglia Fendi porta avanti da cinque generazioni. Rose Villain ha scelto un look tempestato dal motivo FF, texture simbolo della casa di moda, dopo un Sanremo in cui l'abbiamo vista brillare con outfit monocromo. Per la prima sera, infatti, ha indossato un abito rosso vermiglio, per poi spaziare da un wet look a un vestito total black nude che lasciava intravedere un body.

Il look di Rose Villain alla Milano Fashion Week

Signature look per Rose Villain da Fendi. La cantante ha il suo caschetto turchese abbinato a un trench come abito per assistere alla collezione omaggio realizzata per i cento anni della Maison romana. Il trench in canva con cintura con logo del brand viene indossato come un abito lungo: il capo con texture dalla doppia F costa 3600 euro sui siti della maison.

Rose Villain da Fendi

A completare il look ci pensano gli stivali al ginocchio modello Delfina con tacco 11 centimetri. Realizzati in pelle e tela jacquard con il logo FF, gli stivali si abbinano perfettamente al trench di cui riprendono la trama. Il modello con tacco oro e la chiusura laterale con fibbia viene venduto sul sito del brand a 1830 euro. Il look griffato vale quindi quasi 5400 euro.

Leggi anche Bianca Balti da Sanremo alla Milano Fashion Week: illumina le sfilate con un abito nude con motivi floreali

Rose Villain con un total look Fendi