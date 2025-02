video suggerito

Abbiamo scoperto chi vestirà Rose Villain al Festival di Sanremo 2025 Rose Villain è una delle 29 concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2025. La cantante porterà all'Ariston "Fuorilegge": ecco chi firmerà i suoi look sul palco.

A cura di Arianna Colzi

Rose Villain

Rose Villain è una delle concorrenti in gara al Festival di Sanremo 2025. Rosa Luini, questo il vero nome della cantante, è alla sua seconda partecipazione al Festival: l'anno scorso aveva incantato il pubblico con Click Boom. Quest'anno, invece, porterà all'Ariston Fuorilegge. In questi giorni la cantante sta facendo parlare di sé per via di alcune prese di posizioni nei confronti della Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni: la cantante, in un'intervista a Repubblica, si è definita femminista e ha dichiarato che la leader di Fratelli d'Italia non rappresenta un modello per lei. Riguardo ai suoi look e alle sue esibizioni sul palco, Rose Villain ha poi aggiunto nella stessa intervista: "Sul palco mi piace sentirmi donna, quando sminuiscono il mio talento perché sono una bella ragazza, mi fanno inca**are". Scopriamo quindi quale brand firmerà gli abiti di Rose Villain a Sanremo.

Rose Villain a Sanremo 2024

Chi veste Rose Villain in tutte le serate di Sanremo 2025

Se l'anno scorso aveva indossato diversi brand, tra cui GCDS, Balenciaga e Marni, per Sanremo 2025 Rose Villain e la sua stylist Celia Arias hanno collaborato con un unico brand. La cantante di Fuorilegge vestirà Fendi per tutte e cinque le serate della kermesse, come confermano in anteprima a Fanpage.it fonti della Maison romana.

Rose Villain

La cantante, che in questi giorni sta spopolando in radio con Oh Mamma Mia, in coppia con Gué, porterà sul palco di Sanremo anche un omaggio a Lucio Battisti: nella serata di venerdì 14 febbraio, infatti, canterà con Chiello Fiori rosa, fiori di pesco. Chissà che per il look della serata dei duetti la rapper non possa prendere ispirazione dal testo della canzone o dalle vibes anni Settanta, anno in cui la canzone è stata pubblicata.