Drastico cambio look per Miriam Leone alle sfilate di Milano: dopo Sanremo sfoggia la frangia vaporosa

Miriam Leone è stata tra gli ospiti della sfilata di Diesel che si è tenuta durante la Milano Fashion Week dedicata alla stagione A/I 2025-26: ecco l'inedito hair look con frangia vaporosa che ha sfoggiato nel front-row.

A cura di Valeria Paglionico

Miriam Leone è da sempre un'indiscussa icona di bellezza e di stile e non poteva mancare all'evento più glamour dell'anno, la Milano Fashion Week. Reduce dal successo sanremese nei panni di co-conduttrice, ha partecipato al secondo giorno di sfilate, apparendo tra gli ospiti speciali dello show di Diesel, che oggi a ora di pranzo ha presentato la collezione Autunno/Inverno 2025-26 sullo sfondo di un'enorme scultura gonfiabile decorata da oltre 7.000 graffiti artist. Seduta nella prima fila del front-row tra Victoria Monét, Anna Dello Russo e star del cinema coreano, l'attrice ha sorpreso tutti con un look davvero inedito: ecco il segreto della nuova acconciatura con frangia vaporosa e coda di cavallo maxi.

Il look di Miriam Leone alla sfilata di Diesel

L'avevamo lasciata sul palcoscenico dell'Ariston in una serie di meravigliosi abiti da diva, ora ritroviamo Miriam Leone alle sfilate di Milano in una nuova versione super glamour. Per partecipare alla sfilata A/I 2025-26 di Diesel ha indossato un maxi cappotto grigio perla, un modello doppiopetto lungo fino alle caviglie, la cui particolarità sta nella cascata di frange che decora l'abbottonatura. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo abbinati a dei collant neri coprenti e la borsa iconica destinata a diventare il must dell'estate. Si chiama Double-d, è una reinterpretazione della Play di Diesel ed è a forma di controller, quanto costa? Sul sito ufficiale della Maison viene venduta a 450 euro.

Miriam Leone cambia acconciatura

Siamo sempre stati abituati a vederla con un long bob fluente portato ondulato o liscio, ma alla sfilata di Diesel Miriam Leone ha sorpreso tutti con un tocco di novità. Ha sfoggiato una frangetta piena, corta e vaporosa, esaltandola con una coda di cavallo alta ed extra long. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, la trasformazione hair non è definita: si è servita di alcune extension per le lunghezze e di una frangia rimovibile per avere i capelli più corti sul davanti. Anche in fatto di make-up l'attrice si è fatta notare: ha esaltato gli occhi con degli ombretti sui toni del rosa, mentre per bocca ha optato per un overlining molto marcato con matita ramata che contorna le labbra.

