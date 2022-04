I Maneskin infiammano Coachella: Damiano con la vestaglia rosa, Victoria suona in intimo I Maneskin non si fermano più: hanno conquistato il festival Coachella con look bondage, spogliandosi sul palco.

A cura di Beatrice Manca

I nuovi volti del rock italiano sono arrivati a Caochella: i Maneskin hanno conquistato il festival musicale californiano portando sul palco i loro look trasgressivi e genderless. La loro performance era tra le più attese e non ha deluso le aspettative: la band romana ha mandato un messaggio per l'Ucraina dal palco, per poi far scatenare il pubblico. Il Coachella richiama molti appassionati di musica, ma anche influencer e celebrità da tutto il mondo (quest'anno c'erano anche Paola Turani e Alessandra Ambrosio). Per un palco così importate Damiano, Victoria, Ethan e Thomas hanno alzato l'asticella in fatto di look, sfoggiando look dal sapore bondage fatti di pelle, cinghie e borchie.

Damiano al Coachella con la vestaglia in pizzo rosa

Il Coachella è uno dei festival più ambiti degli Stati uniti non solo per la grande storia musicale: negli anni ha creato un vero e proprio ‘stile Coachella', spingendo pubblico e artisti a osare con look sempre più eccentrici e visionari. I Maneskin, in fatto di stile, non hanno rivali: hanno portato a Indio la moda italiana affidandosi ancora una volta a Gucci. Lo stilista Alessandro Michele ha creato per il gruppo look personalizzati con spiccati accenti bondage.

Damiano e Victoria in Gucci al Coachella

Damiano è salito sul palco avvolto da una vestaglia in pizzo rosa che ha sfilato a metà dell'esibizione avvisando il pubblico: "Non ho le mutande". Sotto la vestaglia indossava un paio di boxer in pelle e un'imbracatura con cinghie borchiate, completando il look BDSM con calze a rete e stivali con il tacco alla coscia. Poi ha scherzato: "Se vedete una ragazza con fianchi più belli dei miei, fatemelo sapere".

Leggi anche Tutti i tatuaggi di Damiano dei Maneskin e il loro significato

Damiano lancia la vestaglia Gucci sul palco

Damiano, Ethan, Thomas e Victoria sono veri animali da palcoscenico, capaci di incendiare il pubblico e di far impazzire il pubblico con la loro sensualità e la loro energia. Thomas indossava un paio di shorts in pelle borchiata abbinati a una camicia bianca con colletto arricciato e alti anfibi stringati dal sapore punk, mentre Ethan si è scatenato alla batteria con pantaloni lucidi in vernice e un top trasparente di cristalli, completato dalle ormai iconiche cinghie.

Thomas Raggi in Gucci al Coachella

Victoria sul palco del Coachella in lingerie

Anche la bassista Victoria ha oprato per un doppio look sul palco: ha iniziato l'esibizione con una tuta in pizzo nero dal sapore anni Settanta, per poi concludere l'esibizione in lingerie di vernice, in reggiseno e mutande. Anche per lei il look è interamente firmato Gucci e realizzato su misura per l'occasione. Victoria sul palco è dinamite pura e sulla tracolla del basso ha voluto inserire un omaggio agli Stati Uniti, cioé le stelle della bandiera americana.

Victoria De Angelis in Gucci al Coachella

I Maneskin non si fermano più: non c'è palco, concerto o classifica che non abbiamo travolto con la forza del rocl!