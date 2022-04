Coachella 2022, i look delle star: Paola Turani e Alessandra Ambrosio rilanciano gli abiti uncinetto Questo weekend le star internazionali si danno appuntamento al Coachella, il festival musicale più glamour della California, sfoggiando look colorati e originali.

A cura di Beatrice Manca

da sinistra: Paola Turani, Alessandra Ambrosio, Veronica Ferraro

Il festival musicale Coachella è ufficialmente ripartito: per due weekend consecutivi i prati dell'Empire Polo Club di Indio, in California tornano a riempirsi di musica e di star. Il Coachella ospita artisti di fama internazionale, che finalmente tornano a esibirsi dal vivo, ma negli ultimi anni è diventato un grande evento di moda, dove influencer e celebrità fanno a gara per farsi fotografare. Oltre alle top model internazionali, come Alessandra Ambrosio, quest'anno tra il pubblico ci sono anche Paola Turani, Veronica Ferraro e Natalia Paragoni, che sfoggiano look coloratissimi in perfetto stile anni Duemila.

Da anni il festival Coachella è tappa fissa per le top model, che qui sfoggiano look hippie e boho-chic. Non fa eccezione Alessandra Ambrosio, che sfoggia una tuta crochet bianca di una designer brasiliana, Patricia Bonaldi. Il look firmato PatBo è completato da accessori coloratissimi, in puro stile Coachella: borsa fucsia con maxi frange, braccialetti intrecciati e occhiali a mascherina fucsia in stile anni Duemila.

Alessandra Ambrosio in PatBo

Il crochet torna tra le tendenze estive: minidress crochet anche per Paola Turani, che torna in California dopo quattro anni. Quest'anno l'influencer ha scelto un abito cangiante firmato The Attico, che sfuma dal giallo al rosa, caratterizzato da una profonda scollatura sulla schiena. Completano il look le hair braids, le treccine sottili che incorniciano il volto, e un make up coloratissimo.

Paola Turani indossa TheAttico

Al Coachella non possono mancare gli shorts di jeans: lo sa bene Veronica Ferraro, che indossa un look total in denim: top bustier con miniborchie, shorts a vita alta e giacca oversize. Il look, firmato Alessandra Rich, è completato dalle trecce e da una borsa Dior verde prato.

Veronica Ferraro in Alessandra Rich

Un'altra pasionaria degli shorts di jeans è Natalia Paragoni, che per l'occasione ha deciso di dare una svolta al look presentandosi con una testa piena di treccine. Di fronte alla celebre ruota panoramica sfoggia un bikini lilla intrecciato e shorts di jeans a vita alta, completando il look con una borsa Atelier Du Sac.