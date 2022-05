I Maneskin in tartan alla sfilata Gucci: il concerto a sorpresa è con i look coordinati Tra gli ospiti vip presenti alla sfilata di Gucci in Puglia spiccavano i Maneskin, tutti in completo: dopo il successo dell’Eurovision si sono esibiti a Castel del Monte.

I Maneskin via Instagram @gucci

Dal palco dell'Eurovision a Torino alla sfilata Gucci a Castel del Monte: i Maneskin non si fermano più. Tra un successo e l'altro, la band romana si è concessa il primo bagno della stagione in Puglia prima di assistere alla sfilata Gucci Cosmogonie. Damiano David, Victoria De Angelis, Ethan Torchio e Thomas Raggi hanno stretto un sodalizio artistico con lo stilista Alessandro Michele, che li ha vestiti sui palchi più importanti, incluso quello dell'Eurovision 2022, dove hanno suonato con look coordinati. Ma il gruppo non si è limitato ad assistere alla sfilata: al termine dello show hanno fatto scatenare il pubblico suonando dal vivo.

I Maneskin in tartan alla sfilata Gucci

La spettacolare sfilata Gucci Cosmogonie a Castel del Monte è stata una parata di star internazionali: da Dakota Johnson a elle Fanning, da Emma Marrone a Caroline Daur.

Le storie di Victoria De Angelis alla sfilata Gucci

Ospiti di punta i Maneskin, che ormai sono un fenomeno globale: il gruppo ha scelto completi coordinati nelle sfumature del blu, del verde e del viola. Gli abiti arrivano direttamente dall'ultima collezione di Alessandro Michele, Gucci Exquisite, presentata a Milano. Thomas e Victoria, in barba al clima quasi estivo, hanno rilanciato i completi in tartan dal sapore anglosassone, con accessori in pelle: cravatta per lui, cintura bustier e guanti per lei.

I Maneskin alla sfilata Gucci

Damiano David ha rinunciato ai look bondage per un impeccabile completo doppiopetto blu completato da orecchini di perle, mentre Ethan Torchio ha sfidato la superstizione con completo viola e maxi cintura borchiata.

Completo doppiopetto Gucci Fall/Winter 2022–23

Il concerto dei Maneskin alla sfilata Gucci

Dopo l'evento, sorpresa: il tempo di un cambio d'abito e i Maneskin hanno imbracciato gli strumenti e suonato per gli ospiti di Gucci. Dalle storie dei fortunati presenti possiamo sbirciare i look coordinati del gruppo, con completi a righe rosa e bianchi. Il frontman Damiano non ha potuto scatenarsi per via di un piccolo incidente alla caviglia: ha cantato in parte in piedi e in parte seduto, con un cappello da cow boy in testa.

Le storie di Emma Marrone alla sfilata Gucci

Ma non importa: l'energia del gruppo è tale che tutti, nel pubblico, hanno ballato sulle note di Beggin sotto il cielo stellato della Puglia.