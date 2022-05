Damiano in mutande, Victoria in topless con i maxi occhiali: i Maneskin in versione “balneare” I Maneskin sono sbarcati a Trani per la sfilata di Gucci di questa sera e hanno approfittato della giornata calda e soleggiata per fare il primo bagno di stagione. Per loro niente costumi e bikini, Victoria ha preso il sole in topless, mentre Damiano ha indossato le mutande.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin sono tornati in Italia e non solo per partecipare all'Eurovision 2022, dove hanno presentato il nuovo loro singolo Supermodel con tanto di look coordinati: stasera i "magnifici quattro" romani saranno alla sfilata di Gucci che si terrà in una storica location a Castel del Monte. Dopo aver passato interi mesi a Los Angeles per preparare l'album di inediti, sono sbarcati a Trani e hanno approfittato della giornata calda e soleggiata per fare il primo bagno di stagione. Il dettaglio che non è passato inosservato? Anche in versione balneare sono riusciti a provocare i fan con la loro audacia.

Victoria sfida la censura con le stelline sui capezzoli

Sarà perché in valigia hanno portato solo gli abiti che indosseranno all'evento Gucci o perché semplicemente non si aspettavano delle giornate tanto calde e soleggiate, ma la cosa certa è che i Maneskin si sono concessi una giornata al mare dopo il successo dell'Eurovision. La più audace è stata Victoria De Angelis, che ha pensato bene di dire no a costume e reggiseno. Ha preso la tintarella in topless, non esitando a immortalarsi in primissimo piano con le emoticon delle stilline sui capezzoli (utili a evitare la censura di Instagram). Ha completato il tutto semplicemente con un paio di occhiali da sole scuri in pieno stile diva.

Victoria De Angelis in topless

Damiano David al mare in mutande

A scherzare nelle Stories insieme alla bassista è stato Damiano David che, forse perché aveva dimenticato di portare il costume con lui, ha pensato bene di fare il bagno in mutande. Con indosso un paio di boxer total black, un modello con l'elastico decorato col logo Calvin Klein, il cantante ha improvvisato un twerk alle spalle di Victoria, mettendo in mostra lato b e tatuaggi sulla schiena. Più sobrio, invece, il chitarrista Thomas, che ha optato per un semplice costume nero e per un paio di occhiali da sole arancioni. Cosa indosseranno i membri della band alla sfilata Gucci? L'unica cosa certa è che riusciranno ancora una volta a sorprendere i followers con la loro originalità.

