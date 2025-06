video suggerito

Clara con la gonna tartan, Fedez indossa le ciabatte-marsupio: i look per le prove di coppia Da qualche giorno a questa parte si parla spesso di un presunto flirt tra Clara e Fedez e proprio nelle ultime ore sono tornati ad apparire sui social fianco a fianco. Cosa hanno indossato per le prove "di coppia"?

A cura di Valeria Paglionico

Fedez e Clara sono la coppia più hot del momento e non solo perché stanno scalando le classifiche con Scelte Stupide, l'inedito duetto che hanno lanciato a metà primavera: stando alle notizie di gossip, tra loro ci sarebbe anche del tenero, anche se la cantante è intervenuta in prima persona per smentire tutto. La cosa certa è che per motivi professionali si stanno ritrovando spesso fianco a fianco, da quando hanno soggiornato insieme in Puglia a quando sono saliti sul palco allestito a Piazza Duomo, Milano. Nelle ultime ore si sono lasciati fotografare ancora una volta alle prese con delle prove "di coppia": ecco cosa hanno indossato per l'occasione.

Il look estivo di Clara

Clara ha più volte dimostrato di essere un'indiscussa icona fashion, da quando ha lanciato il trend dei piercing da capelli a quando ha indossato la minigonna leopardata, e anche nelle ultime ore non ha deluso le aspettative dei fan. Per delle prove private con Fedez ha lasciato trionfare il glamour con un completo che non poteva passare inosservato: ha abbinato un top strapless a stampa camouflage a una gonna tartan, un modello midi e svasato con un drappeggio sul lato. Per completare il tutto ha scelto un cappellino con la visiera coordinato, una collana con una croce pendente e degli stivaletti spuntati total black col vertiginoso tacco a spillo.

Fedez ricicla le ciabatte fluo

Cosa dire, invece, di Fedez? Rimasto fedele al suo stile da rapper, ha puntato sul nero, lasciando i tatuaggi in vista con bermuda al ginocchio e canotta coordinata. A fare la differenza è stato un accessorio in particolare: le ciabatte, per la precisione il modello "marsupio" firmato Nike. Sono in verde e azzurro fluo e sulla fascia sono dotate di un pratico taschino. Il cantante le ha acquistate qualche anno fa quando stava ancora con Chiara Ferragni e ora, complice il caldo, ha deciso di rispolverarle. Quanto costano? Attualmente disponibili solo sugli e-commerce di moda di lusso vintage, vengono vendute tra i 50 e gli 80 euro.

