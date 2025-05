video suggerito

I piercing per capelli sono il must dell’estate 2025 (come quelli indossati da Clara) Clara ha appena lanciato il singolo Scelte stupide in coppia con Fedez e sembra essere destinata a dominare le classifiche dell’estate. Durante una recente esibizione, inoltre, ha anticipato uno degli hair trend che spopoleranno durante la prossima stagione: ecco di cosa si tratta. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Le giornate calde e soleggiate tipicamente primaverili sono arrivate e fanno venire a tutti voglia di estate, di ferie e di vacanze. Le star, prime tra tutti i cantanti, sono prontissime per dare il via alla bella stagione, basti pensare al fatto che proprio durante lo scorso weekend hanno lanciato le hit destinate a diventare dei tormentoni. Tra loro ci sono anche Fedez e Clara, che hanno realizzato un inedito duetto intitolato Scelte Stupide. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la cantante, che ha approfittato di un viaggio di lavoro in Puglia per anticipare uno degli hair trend che spopoleranno nell'estate 2025.

Il nuovo hair look di Clara

Dopo essere stati tra gli ospiti di Amici di Maria De Filippi, Clara e Fedez sono volati ad Andria per un'inedita esibizione di coppia sul palco di Road to Battiti, il programma che anticipa Battiti Live. La cantante, in particolare, ha dimostrato di aver stravolto il suo stile. Niente più abiti da diva o completi bon-ton, ora lascia spazio all'audacia con micro-gonne di pelle, crop top e sandali stringati che mettono in risalto le gambe lunghe e snelle. A fare la differenza nel suo look è stato un piccolo dettaglio nascosto nell'acconciatura: ha lasciato i capelli sciolti ma ha decorato alcune ciocche con dei "piercing". Scommettiamo che questi "orecchini da chioma" diventeranno l'accessorio più gettonato della prossima estate?

Clara con gli hair piercing

Cosa sono gli hair piercing

Si chiamano hair piercing e sono i gioielli da capelli che stanno spopolando da diverse stagioni. Anelli, perline, charms, conchiglie e applicazioni varie: questi sono solo alcuni dei preziosi che si possono usare per abbellire la chioma in estate, soprattutto quando viene lasciata al naturale dopo una giornata trascorsa al mare.

Gli hair piercing di Clara

Si tratta di una mania ispirata al boho style dei festival musicali ma che ormai è arrivata anche nella vita quotidiana. Gli hair piercing si possono applicare su trecce, chignon, code, semi raccolti, ma anche ciocche mosse (come fatto da Clara), il risultato sarà sempre super glamour. In quante andranno alla ricerca del piercing perfetto per aggiungere un tocco fashion alla propria chioma?