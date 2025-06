video suggerito

Clara è già la regina di stile dell’estate 2025: la sua micro gonna leopardata è il must di stagione Qual è il capo destinato a diventare il must dell’estate 2025? La minigonna leopardata come quella che ha indossato Clara durante la sua recente performance. Vuoi leggere Fanpage.it senza pubblicità? Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

130 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clara è destinata a essere una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 (anche se la bella stagione non è ancora iniziata ufficialmente): ha lanciato il tormentone Scelte Stupide in coppia con Fedez e ora per promuoverlo sta calcando i palcoscenici più ambiti d'Italia in sua compagnia. Il dettaglio che accomuna tutte le sue performance? Non rinuncia mai al glamour, anzi, riesce a mixare alla perfezione sensualità e fashion. Di recente, inoltre, ha dato prova di essere una delle regine di stile del momento lanciando il capo must della bella stagione. Di cosa si tratta? Della micro gonna leopardata.

Il look estivo di Clara

Lo scorso weekend Clara ha partecipato in coppia con Fedez a Radio Zeta Future Hits Live, l'evento musicale che ha infiammato il Foro Italico di Roma, e ne ha approfittato per dare il meglio di lei in fatto di stile e sensualità. Dopo i look balneari fatti di bikini dark e cappelli di paglia, ora ha lasciato trionfare la femminilità con un completo che non poteva passare inosservato. Ha indossato un top-gilet scollatissimo e crop decorato con dei "piercing" all'altezza dell'ombelico, abbinandolo a uno dei capi must dell'estate 2025, la micro gonna leopardata, per la precisione un modello a palloncino a vita bassa firmata Aniye By. Non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di stivali-sandali con le stringhe sul davanti, e gli orecchini tra i capelli.

Clara e Fedez a Radio Zeta Future Hits Live

Come abbinare la gonna leopardata

Non è la prima volta che Clara sfoggia una minigonna leopardata, già qualche settimana fa ne aveva indossata una con spacco laterale e cinturone in vita, a prova del fatto che la stampa animalier è la più trendy del momento. Come abbinarla? L'ideale è scegliere un colore a contrasto ma neutro (come il bianco o il nero) ma in alternativa si può usare anche una tonalità più vitaminica, l'importante è puntare un capo monocromatico, così da non rendere il look troppo "chiassoso". Insomma, per essere super trendy durante le prossime vacanze bisogna lasciar emergere il proprio animo wild, come sta facendo Clara sui palcoscenici italiani più ambiti del momento.

Leggi anche Clara coperta solo di frange alle sfilate di Milano: dopo Sanremo sceglie il nude look