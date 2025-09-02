stile e Trend
video suggerito
video suggerito

Clara all’evento RTL 102.5: in camerino ha assistenti che la vestono e le applicano la crema corpo

Ieri sera si è tenuto l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e tra le grandi protagoniste non poteva che esserci Clara, esibitasi con Fedez in Scelte Stupide. Apparsa meravigliosa sul palco, sui social ha rivelato i suoi piccoli segreti di stile.
Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live
A cura di Valeria Paglionico
0 CONDIVISIONI
Immagine

L'estate volge al termine e, come da tradizione, è arrivato il momento di tirare le somme, soprattutto in fatto di musica. A farlo è stato l'RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, l'evento che ogni anno elegge il tormentone della bella stagione: se lo scorso anno a trionfare era stata Annalisa con Tananai, questa volta il primato è andato ad Alfa con la sua A me mi piace. Nel corso della serata gli ospiti che hanno calcato il palco "bagnato" dell'Arena di Verona sono stati moltissimi, da Giorgia a Elodie, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Clara, tornata a esibirsi al fianco di Fedez sulle note di Scelte Stupide. Apparsa meravigliosa con un abito in stile giapponese, sui social ha rivelato quali sono i segreti di stile di cui si serve per essere perfetta sul palco.

Il look giapponese di Clara all'RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

Clara è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e a dimostrarlo è stata la sua partecipazione all'evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 che si è tenuto ieri sera all'Arena di Verona. Dopo aver spopolato tra micro shorts e gonne a palloncino, tutte a stampa animalier, questa volta ha puntato sullo stile giapponese. Ha infatti indossato un mini dress da "geisha", un modello in seta floreale con micro spacco laterale, colletto coreano, maniche corte e corsetto steccato incoporato (sembra essere quello di Roberto Cavalli da 2.500 euro). A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali alla schiava che le hanno fasciato i polpacci.

Il look di Clara all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2025
Il look di Clara all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

I segreti di stile di Clara

Apparsa meravigliosa e impeccabile sul palco, Clara si è servita dei social per rivelare il segreto dei suoi look. Si è lasciata immortalare nel backstage pochi minuti prima del live, mostrandosi tra le "grinfie" degli assistenti che curano la sua immagine. Mentre lei provava gli ultimi acuti, due membri dello staff la preparavano: una le stendeva la crema sul corpo, così da far apparire la pelle brillante, l'altro le stringeva il corsetto, in modo tale che l'abito aderisse alla perfezione alla silhouette. La cantante è sembrata a perfetto agio in questa versione, a prova del fatto che cose simili nel backstage delle sue esibizioni accadono sempre. In quanti sognano di avere un simile staff al seguito ogni volta che escono di casa?

Leggi anche
Il nuovo look per l'estate di Clara: a Mykonos sfoggia i capelli lunghissimi e ricci
Clara nel backstage
Clara nel backstage
Look da star
Moda e lifestyle
0 CONDIVISIONI
Immagine
Venezia 2025
Emily Blunt coperta di cristalli sul red carpet
Due look identici a Venezia. Amanda Seyfried ringrazia Julia Roberts per avergli prestato i vestiti
Due look identici a Venezia. Amanda Seyfried ringrazia Julia Roberts per avergli prestato i vestiti
Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia per la prima volta insieme sul red carpet
Ambra Angiolini e Jolanda Renga: madre e figlia per la prima volta insieme sul red carpet
Rocío Muñoz Morales tra piume e cristalli dà una lezione di eleganza
Rocío Muñoz Morales tra piume e cristalli dà una lezione di eleganza
Georgina Rodriguez con l'anello di fidanzamento da 5 milioni
Georgina Rodriguez con l'anello di fidanzamento da 5 milioni
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta coordinati in total black
Giacomo Giorgio e Maddalena Botta coordinati in total black
Amal Clooney sfida la scaramanzia: sfila in viola col mini abito vintage
Miriam Leone arriva con i gioielli da oltre 60mila euro
Qual è il segreto delle spalline irregolari dell'abito di Benedetta Porcaroli
Heidi e Leni Klum vestono coordinate con i look lingerie
Rose Villain è una diva punk con la cresta azzurra
Chi è l'uomo "misterioso" stampato sul cardigan di Julia Roberts
I look della cerimonia d’apertura
L'arrivo in giallo burro di Amal Clooney
Festival di Venezia 2025: tutti i look delle star
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
stile e Trend
api url views