Clara all’evento RTL 102.5: in camerino ha assistenti che la vestono e le applicano la crema corpo

Ieri sera si è tenuto l’evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 e tra le grandi protagoniste non poteva che esserci Clara, esibitasi con Fedez in Scelte Stupide. Apparsa meravigliosa sul palco, sui social ha rivelato i suoi piccoli segreti di stile.

L'estate volge al termine e, come da tradizione, è arrivato il momento di tirare le somme, soprattutto in fatto di musica. A farlo è stato l'RTL 102.5 Power Hits Estate 2025, l'evento che ogni anno elegge il tormentone della bella stagione: se lo scorso anno a trionfare era stata Annalisa con Tananai, questa volta il primato è andato ad Alfa con la sua A me mi piace. Nel corso della serata gli ospiti che hanno calcato il palco "bagnato" dell'Arena di Verona sono stati moltissimi, da Giorgia a Elodie, anche se ad attirare le attenzioni del pubblico è stata soprattutto Clara, tornata a esibirsi al fianco di Fedez sulle note di Scelte Stupide. Apparsa meravigliosa con un abito in stile giapponese, sui social ha rivelato quali sono i segreti di stile di cui si serve per essere perfetta sul palco.

Il look giapponese di Clara all'RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

Clara è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2025 e a dimostrarlo è stata la sua partecipazione all'evento RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 che si è tenuto ieri sera all'Arena di Verona. Dopo aver spopolato tra micro shorts e gonne a palloncino, tutte a stampa animalier, questa volta ha puntato sullo stile giapponese. Ha infatti indossato un mini dress da "geisha", un modello in seta floreale con micro spacco laterale, colletto coreano, maniche corte e corsetto steccato incoporato (sembra essere quello di Roberto Cavalli da 2.500 euro). A completare il tutto non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo, per la precisione un paio di sandali alla schiava che le hanno fasciato i polpacci.

Il look di Clara all’RTL 102.5 Power Hits Estate 2025

I segreti di stile di Clara

Apparsa meravigliosa e impeccabile sul palco, Clara si è servita dei social per rivelare il segreto dei suoi look. Si è lasciata immortalare nel backstage pochi minuti prima del live, mostrandosi tra le "grinfie" degli assistenti che curano la sua immagine. Mentre lei provava gli ultimi acuti, due membri dello staff la preparavano: una le stendeva la crema sul corpo, così da far apparire la pelle brillante, l'altro le stringeva il corsetto, in modo tale che l'abito aderisse alla perfezione alla silhouette. La cantante è sembrata a perfetto agio in questa versione, a prova del fatto che cose simili nel backstage delle sue esibizioni accadono sempre. In quanti sognano di avere un simile staff al seguito ogni volta che escono di casa?