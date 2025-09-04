stile e Trend
Perché Clara ha indossato la maxi t-shirt con la scritta “bastarda”

Per quale motivo Clara sui social sta indossando sempre una maxi t-shirt decorata con la scritta “Bastarda” sul petto? Ecco il significato simbolico del look.
A cura di Valeria Paglionico
Clara è stata una delle grandi protagoniste dell'estate 2025: dopo aver messo in atto una trasformazione di stile all'insegna della sensualità a Sanremo, ha portato avanti il suo percorso musicale e d'immagine con un duetto realizzato con Fedez intitolato Scelte Stupide. Ha dominato le classifiche nazionali, calcando anche i palcoscenici più ambiti del momento, e ora sembra essere destinata a diventare una delle regine anche dell'autunno alle porte, il motivo? Ha appena lanciato un nuovo singolo, Uragani. Per quale motivo per sponsorizzarlo sta indossando una maxi t-shirt decorata con la scritta "Bastarda"?

Il look da "Bastarda" di Clara

Sono lontani i tempi in cui Clara era una diva bon-ton, ora lascia trionfare la sensualità, mettendo in risalto la sua naturale bellezza con minigonne, maxi scollature e dettagli audaci. Durante l'estate ha spaziato tra completini leopardati e jeans a "effetto sporco", concludendo la bella stagione con un mini dress dal mood giapponese. Ora che l'autunno si avvicina ha cambiato ancora una volta stile indossando una maxi t-shirt bianca, un modello a maniche lunghe che ha usato come abito, lasciando così le gambe in vista. La sua particolarità? Sul davanti è decorata con la scritta "Bastarda" (con la seconda A che riproduce la sua silhouette iper-femminile).

Clara con la t–shirt "Bastarda"

Il dettaglio di stile per il lancio di Uragani

Per quale motivo Clara ha indossato la t-shirt "Bastarda" (e il giorno prima un abito decorato con la stessa scritta sul petto)? Si tratta di un modo originale per sponsorizzare il nuovo singolo intitolato Uragani, il cui testo nel ritornello recita: "Non darmi della falsa se metto il trucco sulla faccia. "Bastarda" scritto sulla maglia, che vuole cambiare vita, che ha bisogno d'aria". Insomma, la cantante ha semplicemente citato se stessa, rendendo lo slogan virale e iconico. In quante daranno il via all'autunno con la sua stessa verve?

