Fedez imita Clara in bikini: "Quando un sogno si trasforma in incubo" Fedez e Clara hanno dato vita a un siparietto davvero esilarante durante una vacanza "di coppia" in Puglia: ecco cosa hanno pubblicato sui social.

A cura di Valeria Paglionico

Fedez e Clara sono sempre più complici e affiatati e non sorprende che in moltissimi credono che tra di loro ci sia del tenero. Che si tratta della verità o di un semplice pettegolezzo, non importa, l'unica cosa certa è che stanno trascorrendo l'estate 2025 fianco a fianco grazie al duetto Scelte Stupide che li ha visti collaborare per la prima volta nella loro carriera. Già qualche settimana fa erano stati in Puglia per alcuni impegni lavorativi, ora sono ritornati nello stesso resort di lusso ma per partecipare alle registrazioni di Battiti Live (che si stanno tenendo a Molfetta). Quale migliore occasione di questa per rivelare il loro lato più divertente e ironico? Ecco cos'hanno fatto durante la vacanza professionale.

Il divertente post di Fedez con Clara

Già nei giorni scorsi Fedez aveva lasciato intendere di divertirsi non poco nell'organizzare scherzi a Clara, la sua "compagna di viaggio" dell'estate 2025, ma solo nelle ultime ore ha dato vita a un siparietto davvero esilarante. Al motto di "Quando uno sogno si trasforma in un incubo", ha immortalato la cantante in bikini in una posa plastica, rivelando tutta l'innata bellezza che da sempre la contraddistingue. Andando avanti con le foto presenti nell'album, si scopre che ha provato a imitarla, replicando la stessa posa e la stessa espressione sognante (ma con un sorriso sornione stampato sulle labbra). A unirsi a loro, inoltre, è arrivato Gabriele Vagnano e anche lui ha provato a posare nella stessa versione (ma senza raggiungere gli stessi risultati di Clara).

Gabriele Vagnano, Clara e Fedez

Il micro bikini di Clara

Cosa ha indossato Clara per questo divertente post? Un micro bikini destinato a fare tendenza. Se nei giorni scorsi aveva puntato su un due pezzi total black, questa volta ha preferito un viola vitaminico. Si tratta di un costume con tanga sgambatissimi che mettono in risalto gli addominali e reggiseno a triangolo, la cui particolarità sta non solo nel fiore laterale in tinta ma anche nella silhouette che rivela l'underboobs. Niente trucco, filtri o artifici, la cantante si è lasciata immortalare in versione acqua e sapone, rivelando una bellezza mozzafiato ma super semplice. Non è forse lei la regina di splendore dell'estate?