Fedez con Clara in Puglia: quanto costa la masseria di lusso scelta per il viaggio di lavoro Fedez e Clara hanno appena lanciato Scelte Stupide, presentandolo ufficialmente sul palco di Road to Battiti. Qual è il resort in Puglia che hanno scelto per la loro prima vacanza di lavoro?

A cura di Valeria Paglionico

Fedez e Clara sembrano essere destinati a diventare la coppia più "hot" dell'estate 2025, almeno dal punto di vista professionale. Lo scorso weekend hanno lanciato il singolo Scelte stupide, il loro primo duetto, e ora si servono dei social per promuoverlo. È proprio per debuttare insieme sul palco che qualche giorno fa sono volati in Puglia, dove hanno preso parte alle registrazioni della prima puntata di Road to Battiti. Qual è il resort in cui stanno soggiornando? Ecco tutti i dettagli della location immersa nella natura incontaminata di Polignano a Mare.

Fedez e Clara nella masseria a Polignano a Mare

Per il primo soggiorno "di coppia" (anche se solo professionale) Fedez e Clara hanno scelto un resort davvero esclusivo e lussuoso, si chiama Masseria Almadava e si trova nel cuore di Polignano a Mare. È un'esclusiva dimora di charme caratterizzata da strutture total white in pieno stile pugliese, con torri dependance e maxi terrazze.

Nata nell'800 come masseria, è stata completamente ristrutturata, diventando un'oasi di relax e di eleganza dove poter staccare la spina dalla normale quotidianità. Conta solo 6 camere da letto, tutte luminose e finemente arredate, mentre all'esterno è dotata di un enorme giardino con ristorante e piscina in cui potersi godere il sole e gli intensi profumi pugliesi.

I prezzi della masseria ottocentesca

Quanto costa soggiornare in questo paradiso total white? Sulle principali piattaforme per la prenotazione di hotel, è possibile riservare una camera del resort per un minimo di 4 notti al prezzo 1.536 euro. Considerano che sia Fedez che Clara hanno al seguito tutto il loro staff, probabilmente avranno letteralmente "invaso" la struttura. Il dettaglio che non è passato inosservato?

Per il rapper non si tratta della prima volta in questa masseria, anzi, sembra esserci particolarmente legato: l'aveva conosciuta durante una vacanza con i figli e l'ex moglie Chiara Ferragni, poi ci era tornato lo scorso anno anche con Garance Authié. Insomma, per lui le vacanze in masseria sembrano essere un appuntamento fisso della bella stagione: ci tornerà anche nei prossimi mesi?

