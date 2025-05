video suggerito

I jeans a “effetto sporco” di Clara sono il capo da avere nella primavera 2025 Clara sta girando l’Italia con Fedez per la promozione di Scelte Stupide e ne sta approfittando per dare il meglio di lei in fatto di stile. Di recente ha sfoggiato il capo must della primavera 2025: il pantalone a effetto vintage che sembra essere “sporco”. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Clara è l’artista più desiderata del momento: complice il successo sanremese ottenuto con Febbre, è riuscita a farsi conoscere dal grande pubblico, rimasto decisamente incantato non solo dal suo talento ma anche dalla sua incredibile bellezza. Non sorprende, dunque, che ad oggi venga considerata un’indiscussa icona di splendore e di stile, capace di influenzare le mode e le tendenze contemporanea. Di recente, ad esempio, è molto attiva sui social per la promozione di Scelte Stupide, il duetto con Fedez, e ne ha approfittato per lanciare quello che si preannuncia il capo più trendy di queste ultime settimane di primavera: ecco di cosa si tratta.

Clara è l'icona fashion a cui ispirarsi

Da quando Clara e Fedez hanno lanciato Cose Stupide, sembrano essere inseparabili, anche se i presunti flirt non c’entrano nulla: i due cantanti sono semplicemente alle prese con la promozione del brano, presentato agli eventi musicali e ai festival che anticipano l’estate. Qualche giorno fa, ad esempio, erano stati in Puglia per Road to Battiti, mentre nelle ultime ore sono ancora apparsi insieme ma in una location top secret immersa nel verde. Ad attirare le attenzioni dei fan è stata soprattutto la cantante, distintasi ancora una volta per bellezza e stile. Niente maxi scollature o piercing per capelli, ha puntato tutto su un look casual che può essere tranquillamente riciclato nella quotidianità.

Il look primaverile di Clara

Clara lancia il capo must della primavera 2025

Per gli scatti social condivisi di recente Clara è apparsa super cool con indosso un crop top camouflage, un modello strapless e a punta sul davanti che ha lasciato i fianchi nudi. Per completare il tutto ha scelto un cappello a coppola marrone e dei maxi bracciali dallo stile etnico, anche se a fare la differenza sono stati i pantaloni. Si tratta di un paio di jeans oversize e a vita bassa, la cui particolarità sta nel lavaggio del denim che sembra essere “sporco”. A dispetto di quanto si potrebbe pensare, i jeans a “effetto vintage” sono un vero e proprio must e sono diverse le Maison che li propongono, da Balenciaga a Diesel, fino ad arrivare ad Acne Studios. Scommettiamo che grazie a Clara diventeranno il capo più gettonato della primavera 2025?

Leggi anche I mocassini da barca da avere nella primavera 2025

Clara con i jeans a effetto vintage