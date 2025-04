video suggerito

Fedez in T-shirt, Clara in reggiseno: avvolti dalle fiamme annunciano il singolo Scelte Stupide Manca poco all'uscita di "Scelte stupide", il singolo che segna la prima collaborazione di Fedez e Clara. Uscirà il 2 maggio.

A cura di Giusy Dente

Scelte Stupide: il titolo è tutto un programma e si candida a essere il brano che ascolteremo per tutta l'estate. Fedez e Clara con questa canzone danno avvio alla stagione dei tormentoni. Il loro singolo sta per uscire e i fan sono curiosissimi di scoprire a cosa hanno dato vita insieme. Si preannuncia qualcosa di "infuocato".

Clara e Fedez tra le fiamme

Fedez e Clara hanno partecipato all'ultima edizione del Festival di Sanremo, rispettivamente con Battito e Febbre. Entrambi sono alle prese con la preparazione dei prossimi concerti: il rapper sarà al Forum d’Assago il 19 e il 20 settembre mentre lei si esibirà il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano. Nonostante questi e gli altri impegni hanno trovato il modo per incrociare nuovamente le loro strade professionali, al di fuori dell'Ariston. Qualcosa era nell'aria: erano stati paparazzati insieme e si è subito fatta largo l'ipotesi di una collaborazione. Nessun flirt insomma, ma solo un featuring! La foto condivisa sui social che li ritraeva in studio di registrazione lasciava poco spazio a dubbi e ha entusiasmato i rispettivi fan, che infatti hanno accolto con gioia l'annuncio ufficiale dell'arrivo della fatidica canzone.

La data si avvicina, manca poco al 2 maggio. Per ora, si sa solo che Scelte Stupide è un brano dedicato all'irrazionalità dell'amore, a quelle scelte istintive che si fanno senza pensarci troppo, che a volte portano però a delle conseguenze spiacevoli, di cui si è comunque pronti ad assumersi il rischio. Sui canali social dei due artisti è stato distribuito un trailer strumentale e sembra essere il perfetto tormentone estivo. Per dare il via al count down Fedez e Clara hanno pubblicato una foto sui social in cui sono avvolti dalle fiamme. Reggiseno e hot pants di pelle a vita alta per lei, con cappello; T-shirt bianca e pantaloni oversize per lui.