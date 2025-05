Clara con la maxi scollatura, Fedez in total black: l’elegante look di coppia per Scelte Stupide

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Scelte Stupide, firmata da Clara e Fedez, si candida a essere uno dei tormentoni dell'estate, la canzone che ascolteremo a oltranza da qui alle prossime settimane. I due sono reduci dall'esperienza sanremese e forse proprio lì si sono resi conto di avere musicalmente molto in comune, così da decidere di mettere in piedi questa collaborazione. Lui ha mancato per un pelo il podio con Battito classificandosi quarto, lei si è piazzata 27esima con Febbre. Come se la caverà la loro canzone? Il brano racconta della fine di una relazione e presenta sonorità elettropop più cupe, rispetto al classico tormentone estivo. In fondo, si parla di sentimenti complessi e pesanti: la disillusione, il dolore, il disagio, la sofferenza. Anche il video cerca di tradurre tutto questo in immagini. È stata proprio Clara a condividere con fan e follower alcuni scatti del backstage, a distanza di giorni dall'uscita.

Il video di Scelte Stupide

Il brano è uscito il 2 maggio accompagnato dal videoclip diretto dal regista Byron Rosero e da Fedez. Il video sposa perfettamente il testo della canzone e cerca dunque di tradurre in immagini quello che viene raccontato a parole: l'arco narrativo è cupo, si parla della fine di una relazione e chiama in causa sentimenti contrastanti. La regia punta molto sul dualismo tra realtà e finzione, tra sentimenti e materialismo. Dalla colazione in giardino alla cena di gala i due protagonisti abbandonano le illusioni e prendono coscienza della realtà.

I look di Fedez e Clara

Fedez e Clara hanno annunciato l'uscita del brano con una foto che li vedeva avvolti dalle fiamme. Il look di Clara era proprio uno di quelli presenti anche nel videoclip: reggiseno nero abbinato a shorts effetto vinilico color vinaccia, con cintura gioiello, sandali e cappello. T-shirts bianca, invece, per il rapper. In alcune delle scene i due hanno un outfit di coppia elegantissimo, all'insegna del dark. La cantante sfoggia un abito di velluto blu caratterizzato da una maxi scollatura e schiena nuda: un vestito da vera diva d'altri tempi, con un raccolto che rende tutto ancora più chic. In total black, invece, Fedez. I fan non vedono l'ora di vederli insieme sul palco al più presto.

