Clara con Fedez al Tim Summer Hits 2025: per la prima puntata sceglie animalier e scollatura maxi Parte oggi il Tim Summer Hits 2025 e tra i cantanti sul palco c'è Clara, che si è esibita in coppia con Fedez sulle note di Scelte Stupide. Cosa ha indossato per l'occasione?

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, venerdì 13 giugno 2025, riparte su Rai 1 uno dei festival più attesi dell'estate, il Tim Summer Hits, evento condotto ancora una volta dalla coppia formata da Carlo Conti e Andrea Delogu. In tutto saranno quattro puntate e, come ogni anno, sul palco si darà spazio agli artisti del momento che si sfidano a colpi di tormentoni. Il primo appuntamento (precedentemente registrato a Piazza del Popolo, Roma) tra i suoi protagonisti vedrà Fedez e Clara, che proprio di recente sono finiti al centro del gossip per un presunto flirt. La cantante, in particolare, ha incantato tutti con la sua innata bellezza e col suo stile audace: ecco cosa ha indossato per la performance live.

Clara e la passione per l'animalier

Clara ha messo in atto una drastica rivoluzione di stile negli ultimi mesi: se al primo Sanremo aveva puntato tutto sull'eleganza senza tempo tra lunghi abiti da sera e dettagli romantici, ora lascia sempre più spazio alla sensualità.

Clara e Fedez dopo la prima puntata del Tim Summer Hits 2025

Lo aveva fatto al Festival 2025, dove ha presentato Febbre coperta di soli cristalli, e sta rimanendo fedele a questo mood anche per la promozione di Scelte Stupide, il duetto con Fedez. La stampa leopardata, in particolare, sembra essere la sua preferita per l'estate. Dopo le minigonne animalier sfoggiate nelle scorse settimane, anche sul palco romano del Tim Summer Hits 2025 ha lasciato spazio allo stile dall'animo wild, mixato con dei dettagli iper provocanti.

Il look di Clara al Tim Summer Hits

Il look di Clara per il debutto del Tim Summer Hits

Per la prima puntata del Tim Summe Hits Clara ha incantato tutti con un completino leopardato e tempestato di paillettes. Si tratta di un coordinato con micro shorts aderenti e a vita bassa e crop top con una scollatura profonda e morbida che esalta il décolleté (mettendola anche a rischio "incidente di stile).

Clara nella prima puntata del Tim Summer Hits

Per completare il tutto ha scelto dei grossi orecchini a cerchio e un paio di stivali spuntati alti fino al ginocchio chiusi da sensuali stringhe, mentre per quanto riguarda l'acconciatura ha optato per un raccolto con due ciuffi che cadono sui lati del viso. Insomma, Clara non voleva passare inosservata per questa esperienza sul palco e a quanto pare ci è riuscita, superando la "prova fashion" a pieni voti.