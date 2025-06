video suggerito

Tim Summer Hits 2025, stasera su Rai1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo La scaletta del Tim Summer Hits 2025 in programma per stasera, venerdì 13 giugno, su Rai 1. Tutti gli artisti che si esibiranno sul palco di Andrea Delogu e Carlo Conti.

A cura di Gaia Martino

Questa sera di venerdì 13 giugno 2025 è in programma su Rai 1 la prima puntata del Tim Summer Hits, il festival musicale andato in scena in Piazza del Popolo a Roma a inizio giugno, che vede tutti gli artisti italiani esibirsi sul palco con le loro hit di successo e che andrà in onda in quattro prime serate. La conduzione dell'evento è affidata a Carlo Conti e Andrea Delogu, coppia ormai consolidata dopo le precedenti edizioni presentate insieme. Per il presentatore la prima data del concerto in tv è la stessa del suo 40esimo anniversario con la Rai, come raccontato in un'intervista. Da Achille Lauro a Fedez e Clara e Gigi D'Alessio: ecco chi si esibirà stasera e la scaletta completa.

La scaletta di Tim Summer Hits 2025 in Piazza del Popolo

Questa sera, venerdì 13 giugno, in programma su Rai 1 il primo appuntamento con il Tim Summer Hits, condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu. Tanti artisti si alterneranno sul palco con le loro hit di successo, ecco di seguito la lista – in ordine casuale – dei cantanti che saranno protagonisti della serata:

Achille Lauro

Alex Britti e Clementino

Anna

Annalisa

BigMama

Bresh

Brunori Sas

Fedez e Clara

Gabry Ponte

Ghali

Gigi D'Alessio

A-Clark

Iva Zanicchi e Vinny

Negramaro

Noemi

Olly

Rkomi

Rocco Hunt

Serena Brancale e Alessandra Amoroso

Tananai

The Kolors

A che ora inizia e dove vedere la prima puntata di Tim Summer Hits

Il Tim Summer Hits 2025 va in onda stasera, venerdì 13 giugno, dalle 21.30 alle 00.15 su Rai 1. Il concerto sarà trasmesso in contemporanea con Rai 1 anche su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico. Il concerto evento può essere seguito anche in streaming attraverso la piattaforma RaiPlay. Le prossime puntate del Tim Summer Hits 2025 sono in programma per venerdì 20 giugno, 27 giugno, e il 3 luglio 2025.