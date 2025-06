video suggerito

Tim Summer Hits 2025, la terza serata su Rai 1: la scaletta dei cantanti al concerto in Piazza del Popolo La scaletta del Tim Summer Hits 2025 in programma per stasera, venerdì 27 giugno 2025, dalle 21.30 su Rai 1. Tutti gli artisti che si esibiranno sul palco di Andrea Delogu e Carlo Conti.

A cura di Gaia Martino

Questa sera, venerdì 27 giugno 2025, è in programma su Rai 1, in prima serata, la terza puntata del Tim Summer Hits. Il programma, registrato in Piazza Del Popolo le scorse settimane, con Andrea Delogu e Carlo Conti alla conduzione, vede tutti gli artisti del momento sul palco con le loro hit di successo: il concerto in televisione è un evento che raccoglie il consenso del pubblico di Rai 1. Con le prime due serate, infatti, il primo canale della tv di Stato ha vinto in termini di ascolti tv con oltre 2milioni di spettatori. Per ogni serata ospiti nuovi e tanta musica: ecco la scaletta completa con i protagonisti della serata.

La scaletta di Tim Summer Hits 2025 in Piazza del Popolo

Questa sera di venerdì 27 giugno, dalle 21.30 su Rai 1, è in programma il terzo appuntamento con il Tim Summer Hits, il concerto registrato in Piazza del Popolo che vede protagonisti i volti più amati della musica del 2025. Alla conduzione Andrea Delogu e Carlo Conti che presenteranno artista dopo artista lo show. Ecco la scaletta: la lista non è in ordine di apparizione.

Alfa

Bresh

Capo Plaza

Carl Brave e Sarah Toscano

Coez

Cristiano Malgioglio

Diodato

Emis Killa

Fabio Rovazzi

Paola Iezzi e Dani Faiv

Fedez e Clara

Francesca Michielin

Fred De Palma

Fulminacci

Joan Thiele

Levante

Luchè

Marco Masini

Olly

Patty Pravo

Dove seguire in streaming il concerto registrato

Il Tim Summer Hits in onda su Rai 1 è l'evento registrato in Piazza del Popolo nelle scorse settimane. Oltre ad essere trasmesso in chiaro sulla rete ammiraglia Rai, è disponibile per la visione anche in streaming, sulla piattaforma Rai Play. Si può ascoltare l'evento in onda su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico. Il prossimo venerdì, 3 luglio 2025, andrà in onda l'ultima puntata.