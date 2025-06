video suggerito

Ascolti tv venerdì 20 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e Tradimento Gli ascolti tv di venerdì 20 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits e la soap di Canale 5 Tradimento. Tutti i dati Auditel. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La serata di venerdì 20 giugno 2025 ha visto in programma in televisione eventi dal vivo, documentari, programmi di attualità, soap opera, partite di calcio e talk show. Rai1 ha trasmesso la festa della musica di Tim Summer Hits con la conduzione di Andrea Delogu e Carlo Conti. Su Canale 5, invece, è andata in un onda la soap turca Tradimento. Continua il Mondiale per Club della Fifa: ieri sera, su Italia1, la partita tra Flamengo e Chelsea vinta per 3 a 1 dai brasiliani.

La sfida degli ascolti tv tra Tim Summer Hits e Tradimento

Nella prima serata di ieri sera, venerdì 20 giugno, Rai1 ha trasmesso una nuova puntata di Tim Summer Hits vista da spettatori per uno share pari al %. Su Canale 5, in onda una nuova puntata di Tradimento vista da spettatori e share pari al %.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Gli ascolti tv sulle altre reti. La partita tra Flamengo e Chelsea, in onda su Italia1, ha raccolto spettatori e share pari al %. Il programma FarWest in onda su Rai3 fa segnare spettatori e share %. Nino Benvenuti, una leggenda italiana, documentario in onda su Rai2, registra spettatori e share %. Il programma di inchieste Quarto Grado, in onda su Rete4 e condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, ha registrato spettatori e share pari al %. Su Tv8 Italia's Got Talent Best Of fa segnare spettatori e share pari al %. I migliori Fratelli di Crozza sul Nove fa spettatori e share %. Su La7 è andata in onda il best of di Propaganda Live: spettatori e share pari al %.

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Questi gli ascolti dell'access prime time di venerdì 20 giugno. Su Rai1, l'appuntamento consueto con Stefano De Martino e Affari Tuoi. Ha giocato Franco dal Veneto. La puntata ha raccolto spettatori per uno share del %. Paperissima Sprint, in onda su Canale 5, ha invece conquistato spettatori e uno share pari al %.