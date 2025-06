video suggerito

Ascolti TV venerdì 27 giugno: chi ha vinto tra Tim Summer Hits 2025 e La notte nel cuore Chi ha vinto tra l’evento musicale di Rai1 Tim Summer Hits con Carlo Conti e Andrea Delogu e la soap di Canale5 La notte nel cuore. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Tutti i dati Auditel di venerdì 27 giugno. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Gli ascolti TV di ieri sera, venerdì 27 giugno. In onda eventi musicali, programmi di approfondimenti, documentari e soap. Rai1 ha trasmesso Tim Summer Hits 2025 con Carlo Conti e Andrea Delogu. Su Canale5, la soap La notte nel cuore. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Paperissima Sprint. Vediamo tutti i dati Auditel di venerdì 27 giugno.

(DATI IN AGGIORNAMENTO)

La sfida degli ascolti TV tra Tim Summer Hits 2025 e La notte nel cuore

Nella prima serata di ieri, venerdì 27 giugno, Rai1 ha trasmesso Tim Summer Hits. Tra gli artisti che si sono esibiti anche Alfa, Bresh, Capo Plaza, Carl Brave e Sarah Toscano, Coez, Fedez e Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, Olly e Patty Pravo. Su Canale5 in onda la soap La notte nel cuore con Ece Uslu, Aras Aydin, Hafsanur Sancaktutan, Leyla Tanlar e Burak Tozkoparan.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il documentario Effetto Nicholas. Rai3 ha proposto il film Habemus papam. Italia1 ha lasciato spazio a White Elephant Codice criminale con Bruce Willis, John Malkovich e Olga Kurylenko. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Quarto Grado. Su Tv8 il concerto di Radio Italia Live. Sul Nove, in onda I migliori fratelli di Crozza. La7 ha proposto Propaganda Live – Best of.

Affari tuoi e Paperissima Sprint: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Antonio, detto il Presidente, dalla Puglia. Su Canale5 in onda una nuova puntata di Paperissima Sprint.