Ad Affari Tuoi Antonio, detto Il Presidente, non si arrende: "Credo nel destino" e torna a casa con le tasche piene Antonio Mansueto, soprannominato Il Presidente, è il protagonista della puntata di Affari Tuoi del 27 giugno.

A cura di Ilaria Costabile

Protagonista della puntata di Affari Tuoi venerdì 27 giugno è Antonio Mansueto, dalla Puglia, meglio conosciuto come il Presidente, ha 21 anni ed è uno studente di biotecnologie agrarie all'Università di Bari. Il conduttore scherza sullo stato sentimentale del concorrente: "Sono single, per scelta" ammette il ragazzo e Ad accompagnarlo c'è sua madre Annamaria. I due svelano il numero del pacco e hanno pescato il numero 5.

Inizia la partita di Antonio

Inizia la partita con i primi sei tiri e la prima regione chiamata è la Calabria che porta via 50mila euro, il secondo tiro già va meglio con un solo euro del Lazio, il terzo tiro Antonio lo affida alla mamma che sceglie la Sardegna, ma ci sono 200mila euro. Quarto tiro per il pacchista che becca i dieci euro dal Veneto. Ultimi due tiri, il Presidente chiama la Campania e nel pacco ci trova Gennarino, il sesto tiro è rivolto alla Sicilia e vanno via 20 euro. Arriva la chiamata del Dottore e si inizia con una offerta da 30mila euro, ma madre e figlio rifiutano. Bisogna, quindi, fare tre tiri e Antonio chiama la Valle D'Aosta in cui trova 15mila euro. Il secondo dei tre tiri lo porta in Liguria: "Una regione in cui non sono mai andato" e vi trova 200 euro. Ultimo tiro è indirizzato alla Toscana e quasi come se lo avesse predetto, De Martino: "Stai attento che in quell'angolo del tavolo ci sono pacchi pericolosi" e infatti nel pacco c'erano 300mila euro.

Antonio tenta l'impresa dei cinque tiri

Il Dottore propone di tirare cinque volte, ma offre anche 10mila euro ad Antonio: "Un po' bassino, sono soldi senz'altro, ma io andrei avanti" e quindi gli tocca fare cinque tiri. De Martino lo incoraggia: "Sarò il braccio e tu la mente, ma adesso dobbiamo trovare cinque pacchi blu". Il primo tiro porta Antonio in Trentino e ci trova 5mila euro. Il secondo tiro è per l'Umbria e scova zero euro, scatta il balletto con tanto di richiesta di Antonio: "Vorrei ballare con tutte le First Lady" e quindi la coreografia lo vede protagonista circondato da donne. Seguendo il consiglio della madre chiama l'Abruzzo e ci sono 500euro. Mancano due tiri e il primo è per la Basilicata ma c'erano 75mila euro. Si sposta, quindi, in Emilia Romagna: "Una regione a me molto cara" in cui trova 10mila euro. Il Dottore, quindi, chiede se il ragazzo vuole cambiare o meno: "In questo momento, se mamma è d'accordo, io rifiuterei il cambio e chiedere un'offerta". Il dottore propone 15mila euro:

Sono tanti soldi senz'altro, non voglio sminuire la cifra, però Stefano, veramente questa è un'occasione unica che mi ha cambiato la vita per sempre, come persona, ma ringrazio il dottore, rifiuto l'offerta e vado avanti.

Antonio perde anche i 100mila e va verso la finale

Antonio sceglie il Molise, ma al suo interno vi sono 100mila euro. Il Dottore propone tre tiri per andare direttamente in finale, per non farli il pacchista dovrebbe accettare 5mila euro:"Essendo presidente sono una persona determinata, ho imparato a credere nelle mie potenzialità e quindi voglio giocarmela". Il primo tiro porta via 100 euro dal Piemonte, il secondo si valuta tra i numeri rimanenti:

Stamattina mi manda un messaggio mia cugina, scrivendo tieni fino alla fine il numero 7. L'8 è un numero che mi piace, il 6 è la mia data di nascita, la nascita di papà, purtroppo quando è venuto a mancare mio nonno. Comunque mia cugina è quasi mia coetanea, magari mi porta fortuna e quindi apro il 7

Nel pacco ci sono 20mila euro. L'ultimo tiro è per la Lombardia e ci sono 50 euro. Restano in gioco le cartellate, la specialità della Puglia di questa sera e il pacco nelle mani di Antonio. Il dottore offre un cambio, mai proposto prima e Antonio: "Io credo molto nel destino, una vita fatta di gioie, dolori, momenti felici e meno felici, non sempre sono stato al top, al termine di uno di questi momenti è arrivata la telefonata di Affari Tuoi, la sognavo da tanto, è sempre stato uno dei miei programmi preferiti, ma io ringrazio il Dottore e rifiuto il cambio".

Non resta che scoprire cosa c'è nel pacco di Antonio, dopo tanta attesa, aprendo il pacco scopre di aver pescato 30mila euro. Non poteva che essere salutato con l'inno "C'è solo un Presidente" intonato da Stefano De Martino.