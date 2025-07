Tim Summer hits 2025, la quarta serata del 4 luglio: la scaletta di cantanti e ospiti su Rai 1

video suggerito

A cura di Gaia Martino

Stasera, venerdì 4 luglio 2025, torna in tv il Tim Summer Hits. Il quarto e ultimo appuntamento con lo show, in onda dalle 21.30 su Rai 1, è in scena da Piazza del Popolo a Roma: Carlo Conti e Andrea Delogu dirigeranno il concerto che vedrà tanti cantati del momento esibirsi sul palco con le loro hit. Dagli ex allievi di Amici – come TrigNO e Antonia – ai duo più famosi della musica italiana come Benji & Fede e Boomdabash e Loredana Bertè. Tra gli ospiti della serata anche Sal Da Vinci. Ecco la scaletta.

La scaletta della quarta ed ultima puntata del 4 luglio

Dalle 21.30 su Rai 1 stasera, venerdì 4 luglio 2025, è in programma la quarta e ultima puntata del Tim Summer Hits, il concerto andato in scena in Piazza del Popolo, a Roma, le scorse settimane e che vede tanti ospiti sul palco di Carlo Conti e Andrea Delogu, i conduttori. Ecco la scaletta: la lista non è in ordine di apparizione.

Aiello

Alex Wyse

Antonia

Baby K

Benji & Fede

Boomdabash e Loredana Bertè

Finley e Nina Zilli

Ghali

Leo Gassmann

Lorenzo Fragola

Ludwig e Sabrina Salerno

Michele Bravi e Mida

Nek

Nicolò Filippucci

Noemi

Planet Funk

Raf

Riki e Lorella Cuccarini

Rkomi

Rocco Hunt

Sal da Vinci

Sangiovanni

Sarah Toscano

Tananai

Tredici Pietro

TrigNO

Dove seguire in streaming il concerto registrato

Il Tim Summer Hits, registrato settimane fa, va in onda su Rai 1: l'evento in scena in Piazza del Popolo a Roma si può seguire anche in streaming. Oltre ad essere trasmesso in chiaro sulla rete ammiraglia Rai, è disponibile per la visione anche in streaming sulla piattaforma Rai Play. Il concerto va in onda anche su Rai Radio2 con le interviste e i contenuti esclusivi dal backstage di Carolina Di Domenico. Quella di stasera, venerdì 4 luglio 2025, è l'ultima puntata dello show.