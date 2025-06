video suggerito

La folla chiede un bacio a Fedez e Clara sul palco, il momento imbarazzante dopo le voci di flirt Il pubblico del Tim Summer Hits chiede a gran voce a Fedez e Clara di scambiarsi un bacio dopo la loro esibizione sul palco. Il rapper fa finta di non sentire, mentre la cantante prima ride e poi risponde con un rifiuto.

A cura di Stefania Rocco

Imbarazzo a margine dell’esibizione di Fedez e Clara sul palco del Tim Summer Hits durante l’ultima data a Piazza del Popolo. Dopo la performance dei due, saliti sul palco per cantare “Scelte stupide”, il pubblico ha chiesto a gran voce un bacio tra loro. Fedez, per sfuggire all’imbarazzo, ha fatto finta di non sentire. Clara, invece, ha sorriso di fronte alle incitazioni dei presenti per poi mimare con il dito un gesto di dissenso. A salvare la situazione è arrivata la conduttrice Andrea Delogu che ha immediatamente cambiato argomento, leggendo alcuni degli striscioni sfoggiati dai fan e dedicati alla coppia di artisti.

La reazione di Clara alle foto del presunto bacio

La richiesta a Fedez e Clara di baciarsi in pubblico arriva a pochi giorni dal servizio pubblicato sul settimanale Chi che mostra la foto di quello che sembrerebbe essere un bacio tra i due. Ma Clara ha immediatamente smentito la notizia del flirt con il collega attraverso una Instagram story in cui accusava i fotografi di avere appositamente approfittato della prospettiva per suggerire un bacio che, nella realtà, i due non si sarebbero mai scambiati.

Chiedono a Clara se è fidanzata, lei preferisce non rispondere

Ad alimentare i pettegolezzi a proposito di un rapporto speciale tra Federico e Clara era stata, tra l’altro, la mancata risposta della cantante alle domande a proposito del suo status sentimentale attuale. Nel corso di una diretta Twitch realizzata insieme ai creatori Il Rosso e Ash, avevano chiesto alla cantante di svelare se fosse ancora fidanzata. Clara aveva guardato Fedez in cerca di soccorso, senza rispondere. Era stato Federico a farlo al posto suo con una replica che non aveva chiarito alcun dubbio. “Ma fatti i ca*** tuoi!”, aveva sbottato infastidito, spegnendo sul nascere ogni possibile pettegolezzo. Un atteggiamento protettivo che non ha fatto altro che alimentare la curiosità sul loro conto e sul rapporto che lega Clara al fidanzato Jacopo Neri.