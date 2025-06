video suggerito

A Clara chiedono se sia fidanzata ma lei non risponde, la reazione di Fedez: "Fatti i ca**i tuoi" Un video di Fedez e Clara ha acceso il gossip. L'imbarazzo di fronte a una domanda sulla vita sentimentale della cantante ha fatto nascere dubbi sulla natura del loro rapporto, portando i fan a pensare che tra i due ci sia più di una semplice collaborazione artistica.

Fedez e Clara recentemente hanno lanciato il singolo Scelte stupide. Un video dei due, però, ha acceso il gossip secondo cui la loro vicinanza non sarebbe dovuta solo a motivi lavorativi. Nello spezzone di una diretta Instagram con i creators Il Rosso e Ash, infatti, una domanda rivolta a Clara sul suo status sentimentale ha messo i cantanti in imbarazzo, facendo insospettire i fan.

Fedez e Clara sono una coppia? Il video che accende il gossip

Un estratto di una diretta Instagram che vede protagonisti Fedez e Clara sta alimentando le voci di un possibile flirt tra loro. Nel filmato alla cantante viene chiesto senza giri di parole: "Tu sei fidanzata?" Una domanda che coglie Clara allo sprovvista e a cui si limita a rispondere con un esitante "ehm". Nel video, poi, cerca con lo sguardo l'aiuto del rapper. Fedez interviene immediatamente a supporto della collega, replicando: "Ma fatti i ca**i tuoi".

Fedez e Clara: la collaborazione artistica per il singolo Scelte sbagliate

Stando alle informazioni più recenti, Clara sarebbe sentimentalmente legata a Jacopo Neri, con cui ha iniziato una relazione nel 2022. Al momento, però, non è chiaro se la storia tra i due sia ancora in corso. La conoscenza tra Clara e Fedez, invece, risale al Festival di Sanremo, dove i primi incontri sono poi sfociati in una collaborazione artistica.

Da quel momento, gli artisti hanno condiviso insieme diversi momenti: dalle sessioni di registrazioni in studio, fino a un viaggio insieme in Puglia, oltre ovviamente alle esibizioni dal vivo sulle note di Scelte sbagliate. Nonostante i rumor sempre più insistenti, né Clara, né Fedez hanno mai confermato o smentito ufficialmente un possibile flirt. Tuttavia le apparizioni pubbliche, il video citato e le foto condivise sui social alimentano le voci secondo cui tra loro ci potrebbe essere qualcosa in più di una semplice amicizia.