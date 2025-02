video suggerito

Il significato del look di Clara a Sanremo 2025: sul vestito 800 mila perline e cristalli Clara nella terza serata di Sanremo si è imposta col suo look scintillante: la stella della serata. L'abito nasconde un significato.

A cura di Giusy Dente

Clara

Clara è una delle grandi protagoniste di questo Festival di Sanremo, dove torna per la seconda volta. E così, come nella precedente esperienza all'Ariston, si era imposta per talento e stile, anche quest'anno non si è smentita. I suoi sono tra i look più cercati in rete: ha fatto scelte originali e valorizzanti, che non sono passate affatto inosservate, incoronandola una delle regine di stile della kermesse.

Il look di Clara nella terza serata

Per il debutto a Sanremo, quest'anno Clara ha puntato su un sensualissimo abito firmato Roberto Cavalli, una creazione scintillante ricoperta di cristalli, dall'ampia scollatura sulla schiena. Non si è smentita nella terza serata, dove è stata la prima a esibirsi, continuando sulla scia dell'outfit sparkling. Ha lasciato tutti senza fiato brillando sul palco come una stella. Stavolta si è affidata a un brand diverso dal precedente.

Clara in Giuseppe Di Morabito

Clara nella terza serata ha sfoggiato una creazione firmata Giuseppe Di Morabito, con styling di Francesco Vavallo. Come si legge sul profilo Instagram del brand, la silhouette prende forma attraverso un corsetto iperstrutturato con una costruzione fatta di oltre 200 stecche metalliche che scolpiscono il corpo e modellano i fianchi a mo' di cupola, evocando la forza dell'armatura medievale. La parte superiore è interamente ricamata a mano con perline di vetro e cristalli, creando un effetto scultoreo che esalta il corpo con un gioco di luci e movimento.

Clara in Giuseppe Di Morabito

Il processo di ricamo ha richiesto oltre 300 ore di lavorazione artigianale e l'applicazione di oltre 800.000 perline e cristalli: un vero capolavoro di precisione e brillantezza. È ispirato alla figura mitologica della dea Atena, per evocare valori di femminilità e potenza, fragilità e determinazione, celebrando la forza e la grazia di una divinità (e di una donna) moderna.