Clara e la passione per il sudoku: perché l’ha portato anche a Sanremo

A cura di Valeria Paglionico

Clara è stata una delle grandi protagoniste del Festival di Sanremo 2025, al quale ha partecipato col brano Febbre. Sebbene non si sia classificata ai primi posti, è riuscita comunque a distinguersi per talento e bellezza, tanto che ad oggi continua a essere invitata in noti programmi tv (primo tra tutti Le Iene, dove è apparsa meravigliosa con un corpetto scultura). Come tutti (o quasi) in Big in gara, anche lei ha portato con sé a Sanremo alcuni portafortuna e accessori scaramantici, il più originale? Il libretto del sudoku, al quale non è riuscita a rinunciare nonostante i numerosi impegni legati al Festival.

Clara è "drogata" di sudoku

Sul palco dell'Ariston l'abbiamo vista brillare tra cristalli e paillettes ma com'è stato il Sanremo di Clara "dietro le quinte"? Basta spulciare il suo profilo social per scoprirlo.

Nelle foto postate, tra look all'ultima moda, interviste esclusive e shooting fotografici, è evidente che abbia trovato sempre il tempo di fare il sudoku, il gioco di logica di origine giapponesi in cui bisogna ordinare le serie di numeri. Analizzando i post passati, inoltre, si nota che la cantante si è spessa immortalata in compagnia del libretto del sudoku, a prova del fatto che è tra le attività quotidiane che più la appassionano.

Gli effetti del sudoku su Clara

Come mai Clara non ha potuto fare a meno del sudoku neppure a Sanremo? Come lei stessa ha spiegato in un'intervista rilasciata a Vogue prima dell'inizio del Festival, è letteralmente "drogata" di sudoku, tanto di portalo sempre nella borsa.

Per lei non si tratta semplicemente di un'attività ludica, è un modo per mantenere tranquilla la mente e per distrarsi durante le lunghe attese (come ad esempio quelle all'Ariston). Attualmente è arrivata al livello difficile e ne va fiera. Insomma, a quanto pare i cantanti di Sanremo sono delle persone assolutamente "normali" che, come tutti, hanno dei modi davvero originali per stemperare la tensione durante gli eventi importanti.