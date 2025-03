video suggerito

Fedez ad Amici dopo Sanremo: chi ha firmato il look nero per il ritorno in tv Fedez è tornato in tv a poche settimane dalla fortunata esperienza a Sanremo. Oggi è tra gli ospiti di Amici di Maria De Filippi, sul cui palco è apparso elegantissimo in total black.

A cura di Valeria Paglionico

Oggi, domenica 9 marzo, va in onda una nuova puntata pomeridiana di Amici di Maria De Filippi, il talent show che ormai da anni “sforna” gli artisti più in vista del mondo della musica e della danza. I concorrenti in gara si sono sfidati per aggiudicarsi le ultime maglie oro che li porteranno al serale e non sono mancati gli ospiti speciali, da Noemi a Petit, che ha presentato il suo nuovo singolo accompagnato dalla coreografia di Mariasol. Il vero protagonista, però, è stato Fedez, tornato in tv a poche settimane dalla fortunata esperienza sanremese. Chiamato sia a ricoprire i panni di giudice che a cantate Battito, il cantante sembra ormai aver detto definitivamente addio agli abiti da rapper: ecco cosa ha indossato.

Il nuovo stile dark di Fedez

Sul palcoscenico dell’Ariston l’avevamo visto interpretare Battito in total black (con tanto di lentine nere e dilatate dal preciso significato simbolico), ora Fedez è tornato sul palco ancora una volta in versione dark. Sarà perché ha dato il via a una nuova fase della sua carriera o semplicemente perché vuole rispettare il mood del brano, ma la cosa certa è che sembra essersi lasciato alle spalle lo stile da rapper fatto di jeans oversize, t-shirt stampate, giacche sportive e sneakers iconiche. Ora indossa solo completi sartoriali (tutti firmati Versace) e rinuncia a ogni tipo di tocco di colore, lasciando trionfare il total black.

Fedez in Versace

Il look nero di Fedez ad Amici

Per l’esclusiva ospitata ad Amici a poche settimane da Sanremo Fedez ha abbinato un paio di pantaloni classici a una camicia coordinata portata abbottonata fino al collo, rivelando così solo i tatuaggi sulle mani e sotto al mento. Non sono mancati gli stivaletti di pelle, ormai uno dei tratti distintivi del suo stile, mentre ha detto basta alle lentine nere che avevano tanto sorpreso il pubblico del Festival. Insomma, per il ritorno in tv dopo il successo sanremese il cantante ha deciso di puntare tutto sulla sobrietà: si tratterà di una precisa strategia di marketing dopo i gossip che lo hanno visto protagonista?

Fedez ad Amici