I Maneskin portano in Brasile loro musica rock: look coordinati in pelle per lo show a Rio I Maneskin si sono esibiti a Rio de Janeiro. Hanno scelto audaci look di pelle per il debutto in Brasile: Damiano con le catene al collo, Victoria col top di cristalli, Ethan con camicia di pizzo, Thomas con la gonna.

A cura di Giusy Dente

Maneskin in Gucci

Dopo i successi delle scorse settimane in Giappone, negli Stati Uniti e in Spagna, i Maneskin hanno conquistato anche il Brasile. La band ha inaugurato al Rock in Rio la tournée sudamericana, che proseguirà poi in Cile e Argentina. Sembrano lontanissimi i tempi in cui la loro platea erano le piazze italiane: hanno fatto tanta gavetta da allora e sono riusciti a realizzare il loro sogno, imponendosi ben oltre i confini nazionali. X-Factor, Sanremo, l'Eurovision poi gli show in giro per il mondo e i palchi più prestigiosi: sono la band del momento, acclamati per la loro musica energica e la presenza scenica inconfondibile.

I look dei Maneskin

Le esibizioni dei Maneskin vanno oltre la sola musica: la comunicazione passa anche attraverso i loro corpi, il loro modo di vestire. I quattro componenti della band non hanno ceduto agli stereotipi, ai modelli preconfezionati: più che assecondare le volontà altrui, hanno scelto di essere coerenti a loro stessi. Ecco perché tutto, in loro, esprime libertà, autodeterminazione, ribellione ai canoni imposti dalla società, che possono diventare una prigione. La loro sfida alle convenzioni passa attraverso un abbigliamento gender fluid che va oltre ogni confine, puntando a indossare ciò che fa stare bene col proprio corpo, per essere veri e autentici, felici. Gonne, tacchi a spillo, calze a rete, perizoma: abbiamo visto Damiano davvero in ogni veste, tutti capi indossati con naturalezza e disinvoltura, perché aderenti al suo modo di essere e di sentire. E lo stesso vale per Ethan, Thomas e Victoria: non a caso, condividendo gli stessi valori il gruppo tende spesso a vestire coordinato.

Damiano in Gucci

I Maneskin in Brasile

Per l'esibizione al Rock in Rio 2022, i Maneskin si sono affidato nuovamente al brand che sentono maggiormente proprio, di cui indossano sempre le creazioni, perché le sentono coerenti con la loro linea di pensiero e la loro cifra stilistica. Da diversi mesi ormai è Alessandro Michele, direttore creativo di Gucci, a realizzare per loro i vestiti delle grandi occasioni. Per la conquista di Rio de Janeiro, ha pensato per Damiano a un top-bustier abbinato a pantaloni flair, entrambi in vernice nera, con stivaletti in pelle.

Victoria in Gucci

Per completare il look, choker e catene in metallo color argento. Brassiere interamente ricamata in cristalli, culotte in vernice nera proprio come i booties e choker anche per Victoria. Gonna per Thomas questa volta, anche lui con booties. Pantaloni flair in pelle color tabacco abbinata a crop top di pizzo per Ethan, con tanto di occhiali da sole oversize. "Non riusciamo ancora a credere di aver suonato al Rock in Rio davanti a così tante persone. Rio, la tua calda energia è stato il miglior regalo ricevuto finora in Brasile" ha commentato la band a concerto concluso.