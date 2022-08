Maneskin per la prima volta in Giappone: Damiano in stile manga con gonnellina a pieghe e fiocchetto I Maneskin si sono esibiti in concerto a Tokyo. Si sono concessi un karaoke vestiti in stile manga ( e Damiano indossa una divisa alla Sailor Moon).

A cura di Giusy Dente

Il Loud Kids Tour dei Maneskin prosegue senza sosta. La band è volata per la prima volta in Giappone: sono previste tre tappe nel Sol Levante. Dopo il concerto a Tokyo del 18 agosto sarà la volta del Summer Sonic Festival di Chiba e Osaka (20 e 21 agosto). Il successo del gruppo ormai è ben consolidato oltre i confini nazionali: nelle prossime settimane si esibiranno ancora in Brasile, in Cile, in Argentina e toccheranno diverse città del North America. Le tappe europee del 2023 sono già in buona parte sold out. Insomma, a tutti gli effetti sono loro la band del momento.

I Maneskin alla conquista del Sol Levante

I Maneskin resteranno qualche giorno in Giappone, per tre date del loro Loud Kids Tour. Anche in Oriente la band è amatissima e difatti il primo concerto, quello di Tokyo, li ha visti cantare dinanzi a una sconfinata platea in delirio. Damiano, Ethan e Victoria si sono concessi un momento di svago tutto per loro, col karaoke. Decisamente originali i loro look, in perfetto stile manga. Victoria indossa un abitino rosa mentre Ethan e Damiano indossano una specie di uniforme scolastica, con gonnellina a pieghe e crop top a maniche lunghe: blu per il frontman e bianco per il batterista. Quest'ultimo ha anche aggiunto un fiocchetto rosa, completando il look con mocassini scuri e calzini bianchi.

I look audaci dei Maneskin

La band in questi anni di duro lavoro si è imposta per la grinta e il talento, ma anche per l'unicità. Ethan, Thomas, Victoria e Damiano nonostante la giovanissima età sono ragazzi che hanno ben chiaro di voler essere, piuttosto che apparire e basta, assecondando stereotipi e adeguandosi a immagini preconfezionate pur di piacere a tutti i costi. Non inseguono consensi, li ottengono rimanendo fedeli a loro stessi sempre: anche con l'abbigliamento. Gli outfit hanno reso la band decisamente riconoscibile nel panorama musicale: sono look genderless, che sfidano le convenzioni di genere e il perbenismo. Per Damiano la gonnellina a pieghe non è una novità. La gonna (indumento ritenuto tradizionalmente femminile) l'ha già indossata durante un'esibizione a Parigi abbinata a bustier e camicetta bianca, ma anche per un servizio fotografico: un inno contro la mascolinità tossica a favore della libertà di esprimersi coerentemente con ciò che si è davvero.