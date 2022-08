Damiano dei Maneskin in mutande in Giappone: dopo il concerto festeggia in boxer e calzettoni I Maneskin sono volati in Giappone per tre tappe del loro tour internazionale e non hanno potuto fare a meno di celebrare il successo sui social. Lo scatto che più di tutti ha attirato le attenzioni dei fan? Quello in cui Damiano appare in mutande nel backstage del concerto.

A cura di Valeria Paglionico

I Maneskin stanno vivendo un momento davvero magico della loro carriera: è da quando hanno vinto Sanremo ed Eurovision nel 2021 che hanno cominciato a girare il mondo e da allora non hanno più smesso di avere successo a livello internazionale. Dopo aver conquistato sia l'Europa che l'America, ora sono sbarcati per la prima volta in Giappone e hanno tenuto tre diversi concerti tra Tokyo e Osaka. La band è stata accolta da un vero e proprio bagno di folla e non ha potuto fare a meno di celebrare il traguardo con un album social realizzato ad hoc. Chi tra i membri del gruppo ha attirato di più le attenzioni del pubblico? Il frontman Damiano David che, dopo aver indossato la tradizionale minigonna a pieghe tipicamente giapponese, ora è rimasto in mutande.

I look dei Maneskin per i concerti giapponesi

I concerti in Giappone sono stati davvero unici per i Maneskin e, come da tradizione, non hanno rinunciato al loro stile glamour e genderless. Si sono affidati ancora una volta all'esuberanza di Gucci, che ha realizzato per loro dei completi sofisticati e rock. Tight di raso beige e maschera da coniglietto per Thomas, pantaloni a zampa a righe per Ethan: la più audace è stata in assoluto Victoria che, al motto di "La vostra camionista preferita", si è lasciata immortalare con indosso un bustier che ha lasciato i copricapezzoli a forma di stella in vista. Il leader della band, Damiano, ha invece puntato tutto sul blu notte con un completo di raso con pantaloni e panciotto coordinati.

I Maneskin vestono Gucci in Giappone

La foto di Damiano David in intimo

È stato proprio il cantante ad attirare maggiormente le attenzioni del pubblico durante le tappe giapponesi e non solo perché ha aggiunto un nuovo tatuaggio alla sua collezione: una volta scesi dal palco non ha avuto paura di lasciarsi immortalare in mutande. Per celebrare il successo è rimasto in intimo, mostrando la silhouette snella e i tattoo sul corpo in boxer bianco e calzettoni coordinati. Capelli bagnati, asciugamano intorno al collo e bottiglina d'acqua ghiacciata tra le mani: Damiano David non potrebbe essere più felice degli innumerevoli traguardi raggiunti negli ultimi anni.