Damiano resta in mutande al concerto: “Ci siamo letteralmente spogliati per voi” I Maneskin si sono esibiti al Pinkpop Festival di Landgraaf, nei Paesi Bassi: Damiano si è spogliato sul palco, cantando in mutande.

A cura di Giusy Dente

I Maneskin si sono esibiti al Pinkpop Festival di Landgraaf, nei Paesi Bassi, evento annuale nato negli anni Settanta e dedicato al rock. In tre giorni si è esibito il meglio della scena musicale mondiale: Metallica, Pearl Jam, Imagine Dragons, Twenty One Pilots. La band italiana ormai è abituata a calcare palcoscenici prestigiosi e a condividerli con artisti che probabilmente mai si sarebbero sognati di poter conoscere. Invece con tenacia e passo dopo passo sono arrivati dove volevano. La vittoria a X-Factor è stata solo l'inizio: il trionfo al Festival di Sanremo è stata la consacrazione e il primo posto all'Eurovision li ha lanciati verso una fama che è andata ben oltre i confini italiani. Quali altre sorprese ci possiamo aspettare da loro?

I Maneskin provocano coi loro look

A rendere così accattivanti i Maneskin non sono solo la musica e la grinta che mettono sul palco, ma anche i loro look così unici. L'unicità è un valore che hanno sempre difeso, rifiutando l'omologazione e gli stereotipi. Hanno preferito sempre mettere davanti la loro personalità, a ogni costo, senza il bisogno di assecondare a tutti i costi il pubblico adeguandosi a dei modelli. Si è rivelata una scelta vincente, perché hanno dimostrato che a vincere è chi rimane fedele a se stesso, chi ha qualcosa da dire, chi ha il coraggio di esporsi. L'abbigliamento è un mezzo di comunicazione, che usano per parlare di libertà, di fluidità, di unicità. Ecco perché Victoria non teme la nudità, ecco perché Damiano passa con disinvoltura dalla gonna ai body, dalle calze a rete ai tacchi a spillo.

Damiano sul palco in mutande

Ci sono fan di Damiano disposte a pagare qualunque cifra pur di possedere qualcosa del loro idolo: pare che le sue mutande siano un oggetto particolarmente ambito! È stato il cantante stesso a ironizzare su un annuncio trovato online, in cui si vendevano indumenti intimi spacciati per suoi. Ovviamente era tutto falso, solo la trovata di qualcuno per fare soldi facili. Le fan del cantante dovranno accontentarsi di guardarle soltanto, le sue mutande. Da questo punto di vista, lui non si tira affatto indietro! È solito farsi vedere in déshabillé sui social ma lo ha fatto anche sul palco del Pinkpop Festival. Quando è sul palco si dona al pubblico al 100%, dà tutto se stesso. Difatti il suo commento su Instagram è stato proprio: "Ci siamo letteralmente spogliati di tutto per voi".